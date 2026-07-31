BasicNet in perdita per 11,1 milioni di euro nel 1° semestre per integrazione nuovi marchi

(Teleborsa) - BasicNet , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha chiuso il primo semestre 2026 con un fatturato consolidato pari a 216,4 milioni di euro (172,6 milioni nel 2025) +25,4%, che include: vendite dirette a 188,7 milioni di euro, +37,4%, sostenute anche dal contributo di Woolrich e Sundek, dall'integrazione e dal progressivo consolidamento delle attività retail europee e dal forte sviluppo del canale e-commerce (+111%), sul quale il Gruppo ha continuato a investire nel periodo; royalties attive e commissioni di sourcing rinvenienti dai licenziatari produttivi e commerciali terzi a 27,2 milioni di euro, -21,3%, con vendite aggregate sviluppate dai licenziatari commerciali terzi e dirette pari a 453,1 milioni di euro (+15,4%) che crescono in Europa (+19,6%), regione che rappresenta circa l'81% delle vendite aggregate e nella quale si sono concentrati i progetti di sviluppo del Gruppo, in Asia e Oceania e in Medio Oriente e Africa, rispettivamente del 2,1% e del 6,3%, mentre si riducono nelle Americhe (-18,8%).



L'EBITDA è pari a 9,1 milioni di euro (15,1 milioni nel primo semestre del 2025). Il risultato riflette la fase di trasformazione e ampliamento del Gruppo, caratterizzata dagli investimenti e dai costi sostenuti per l'integrazione di Woolrich e Sundek e per il loro progressivo inserimento nel modello di business. Al netto degli oneri straordinari non ricorrenti, pari a 7 milioni di Euro, l'EBITDA include ancora costi operativi e del personale di competenza del semestre riferiti alla ex sede di Woolrich sita in Bologna e ai punti vendita già chiusi o in fase di chiusura. L'EBIT è di -10,3 milioni di euro (4,4 milioni nel medesimo periodo del 2025), dopo aver stanziato ammortamenti dei beni materiali e immateriali per 7,3 milioni e ammortamenti dei diritti d'uso per 12,1 milioni, più che raddoppiati rispetto al 2025, principalmente per effetto dell'ampliamento della rete retail conseguente alle recenti acquisizioni e alle nuove aperture.



Il risultato netto è di -11,1 milioni di euro (0,8 milioni nei primi sei mesi del 2025). Il dato include una rettifica pro forma netta di circa 5,9 milioni, inferiore a quella applicata all'EBITDA e all'EBIT, per effetto della fiscalità differita riconosciuta sugli oneri non ricorrenti.



La Posizione finanziaria netta verso banche si attesta a -146,2 milioni di euro (-74,4 milioni al 31 dicembre 2025) e riflette principalmente l'indebitamento finanziario assunto dal Gruppo alla fine del 2025 a seguito delle acquisizioni di Woolrich e Sundek, nonché il normale andamento del ciclo commerciale, che determina un maggiore assorbimento di risorse finanziarie nel primo semestre rispetto alla chiusura dell'esercizio.

Condividi

```