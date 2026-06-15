New York: performance negativa per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che passa di mano con un calo dell'1,88%.



Il trend di Johnson & Johnson mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 239,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 233,4. L'equilibrata forza rialzista di Johnson & Johnson è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 245,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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