Listini Usa contrastati tra l'attesa per la Fed e la firma dell'accordo USA-Iran

(Teleborsa) - Andamento contrastato sui listini americani, con il Dow Jones
che guadagna lo 0,91%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre l'S&P-500 si posiziona sotto la parità
, retrocedendo a 7.536 punti.
In rosso il Nasdaq 100
(-1,28%); come pure, poco sotto la parità l'S&P 100
(-0,39%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti finanziario
(+1,56%), utilities
(+1,49%) e beni industriali
(+1,24%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti informatica
(-1,73%) e energia
(-0,52%).
I mercati restano in attesa di ulteriori dettagli sull’accordo di pace preliminare tra Stati Uniti e Iran
in un contesto che continua comunque a beneficiare dell’ottimismo sul fronte geopolitico
. Parlando in Francia all'inizio della riunione del G7, Trump ha insistito sul fatto che lo Stretto di Hormuz, di fatto chiuso da settimane, è già "parzialmente aperto", spiegando che “Le navi stanno iniziando a salpare e sarà completamente aperto venerdì”, giorno in cui i rappresentanti di Washington e Teheran si incontreranno in Svizzera per la firma dell'intesa provvisoria.
Occhi, allo stesso tempo, sulla politica monetaria
: ha preso il via oggi, infatti, la due giorni del Fomc
, per la prima volta guidato da Kevin Warsh, con il mercato che si attende tassi fermi.
Dall’agenda macro
, si sono registrati dati deboli a maggio sul mercato edilizio americano
. I nuovi cantieri avviati hanno visto una contrazione del 15,4%, attestandosi a 1,177 milioni di unità, dopo il -8,5% (rivisto da -2,8%) registrato ad aprile. Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri aperti a 1,43 milioni.
I permessi edilizi
rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un decremento dello 0,7% a 1,413 milioni di unità, dopo il +4,4% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un calo dei permessi più contenuto, ovvero fino a 1,42 milioni.
Sempre sul fronte macro, sono aumentati i prezzi import-export statunitensi a maggio
. In particolare, i prezzi import hanno segnato un +1,9% su mese, e dopo il +2% rivisto di aprile.
Su base annua, i prezzi import
hanno registrato un +6,7%. Al netto delle importazioni di petrolio, i prezzi hanno riportato un +0,8% su mese e +3,7% su anno.
I prezzi export
hanno evidenziato un incremento dell'1,3%, rispetto al +3,5% rivisto del mese precedente.
Su anno, il dato ha visto una crescita dell'11,2%. Al netto dei prodotti agricoli, i prezzi alle esportazioni hanno registrato un +1,2% su mese e +11,8% su anno.
Sull'azionario, ancora forti acquisti su SpaceX
che segna un progresso di oltre 12%
, dopo avere registrato un rialzo complessivo superiore al 40% nelle sue prime due sedute sul Nasdaq
.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, JP Morgan
(+3,70%), Caterpillar
(+2,64%), 3M
(+2,46%) e Visa
(+2,23%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce
, che continua la seduta con -2,18%.
Vendite su Microsoft
, che registra un ribasso dell'1,87%.
Tentenna Nvidia
, con un modesto ribasso dell'1,50%.
Giornata fiacca per Verizon Communication
, che segna un calo dello 0,72%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Western Digital
(+6,77%), Seagate Technology
(+3,34%), Constellation Energy
(+2,76%) e Gilead Sciences
(+2,28%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel
, che continua la seduta con -5,87%.
Crolla Monolithic Power Systems
, con una flessione del 4,99%.
Vendite a piene mani su Marvell Technology
, che soffre un decremento del 4,65%.
Pessima performance per MicroStrategy Incorporated
, che registra un ribasso del 4,54%.