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Piazza Affari guida i listini europei, Unicredit accelera

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari guida i listini europei, Unicredit accelera
(Teleborsa) - Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.

Milano viaggia ampiamente sopra i 52mila punti. Amplia i guadagni Unicredit che, nonostante la decisione del governo federale tedesco di rifiutare l'offerta per l'acquisto delle azioni di Commerzbank, incassa la decisione di Bank of America di incrementare a 100 euro per azione (dai precedenti 92 euro, potenziale di rialzo di circa il 35%) il target price, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Lo scatto in Borsa dell'istituto di credito italiano in Borsa arriva nell'ultimo giorno di adesioni all'Ops su Commerzbank, portando per la prima volta l'offerta a premio dall'avvio lo scorso 5 maggio. Ai valori correnti l'Ops verrebbe garantito un premio del 3% circa. La prima parte dell'Ops termina oggi a mezzanotte (poi ci saranno altre due settimane supplementari come previsto dalla normativa tedesca, dal 20 giugno al 3 luglio).

Nel frattempo, con l'intesa USA-Iran, il mercato scommette sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, con conseguente calo del petrolio e frenata dell'inflazione. Negli Usa si apre oggi la due giorni del Fomc, per la prima volta guidato da Kevin Warsh, con il mercato che si attende tassi fermi.

Sul fronte macroeconomico, migliora l'indice ZEW tedesco che a giugno è balzato a +10,5 punti dai -10,2 punti di maggio. Secondo le stime finali dell'Istat a maggio 2026 l’inflazione italiana sale a +3,2% su base annua (da +2,7% di aprile), confermando la stima preliminare. L’accelerazione, spiega Istat, risente essenzialmente delle tensioni sui prezzi dei Beni energetici non regolamentati, degli Energetici regolamentati, dei Servizi relativi ai trasporti e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona.


L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.348,8 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 78,49 dollari per barile, in netto calo del 2,80%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +70 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,62%.

Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,65%, Londra avanza dello 0,58%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,78%.

Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,28%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 55.309 punti.

Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,52%); sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia Star (+0,71%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Unicredit, che vanta un incisivo incremento del 4,39%.

Ben impostata Avio, che mostra un incremento del 3,63%.

Tonica Intesa Sanpaolo che evidenzia un bel vantaggio del 2,01%.

In luce Poste Italiane, con un ampio progresso dell'1,86%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -2,47%.

Vendite su Saipem, che registra un ribasso del 2,12%.

Sottotono Campari che mostra una limatura dello 0,73%.

Deludente Amplifon, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, D'Amico (+4,13%), BFF Bank (+3,56%), Caltagirone SpA (+2,68%) e Moltiply Group (+2,51%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Cementir, che ottiene -2,25%.

Seduta negativa per Webuild, che mostra una perdita del 2,19%.

Sotto pressione Safilo, che accusa un calo dell'1,70%.

Fiacca Fiera Milano, che mostra un piccolo decremento dell'1,27%.
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