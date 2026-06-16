Piazza Affari guida i listini europei, Unicredit accelera

(Teleborsa) - Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari
, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.
Milano viaggia ampiamente sopra i 52mila punti. Amplia i guadagni Unicredit
che, nonostante la decisione del governo federale tedesco di rifiutare l'offerta
per l'acquisto delle azioni di Commerzbank
, incassa la decisione di Bank of America
di incrementare
a 100 euro per azione
(dai precedenti 92 euro, potenziale di rialzo di circa il 35%) il target price, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
Lo scatto in Borsa dell'istituto di credito italiano in Borsa arriva nell'ultimo giorno di adesioni all'Ops su Commerzbank
, portando per la prima volta l'offerta a premio dall'avvio lo scorso 5 maggio. Ai valori correnti l'Ops verrebbe garantito un premio del 3% circa. La prima parte dell'Ops
termina oggi a mezzanotte (poi ci saranno altre due settimane supplementari come previsto dalla normativa tedesca, dal 20 giugno al 3 luglio).
Nel frattempo, con l'intesa USA-Iran
, il mercato scommette sulla riapertura dello Stretto di Hormuz
, con conseguente calo del petrolio e frenata dell'inflazione. Negli Usa si apre oggi la due giorni del Fomc, per la prima volta guidato da Kevin Warsh
, con il mercato che si attende tassi fermi.
Sul fronte macroeconomico, migliora
l'indice ZEW tedesco
che a giugno è balzato a +10,5 punti dai -10,2 punti di maggio. Secondo le stime finali dell'Istat
a maggio 2026 l’inflazione italiana
sale a +3,2% su base annua (da +2,7% di aprile), confermando la stima preliminare. L’accelerazione, spiega Istat, risente essenzialmente delle tensioni sui prezzi dei Beni energetici non regolamentati, degli Energetici regolamentati, dei Servizi relativi ai trasporti e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.348,8 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 78,49 dollari per barile, in netto calo del 2,80%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +70 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,62%. Tra le principali Borse europee
resistente Francoforte
, che segna un piccolo aumento dello 0,65%, Londra
avanza dello 0,58%, e buoni spunti su Parigi
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,78%.
Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dell'1,28%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 55.309 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,52%); sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,71%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, incandescente Unicredit
, che vanta un incisivo incremento del 4,39%.
Ben impostata Avio
, che mostra un incremento del 3,63%.
Tonica Intesa Sanpaolo
che evidenzia un bel vantaggio del 2,01%.
In luce Poste Italiane
, con un ampio progresso dell'1,86%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics
, che prosegue le contrattazioni a -2,47%.
Vendite su Saipem
, che registra un ribasso del 2,12%.
Sottotono Campari
che mostra una limatura dello 0,73%.
Deludente Amplifon
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, D'Amico
(+4,13%), BFF Bank
(+3,56%), Caltagirone SpA
(+2,68%) e Moltiply Group
(+2,51%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Cementir
, che ottiene -2,25%.
Seduta negativa per Webuild
, che mostra una perdita del 2,19%.
Sotto pressione Safilo
, che accusa un calo dell'1,70%.
Fiacca Fiera Milano
, che mostra un piccolo decremento dell'1,27%.