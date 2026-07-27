Carburanti, prezzo self ritoccato ancora al rialzo su rete stradale

Prezzo medio self benzina a 1,982 euro/litro e gasolio a 2,185 euro/litro

(Teleborsa) - Il prezzo medio dei carburanti alla pompa sale ancora un poco sulla rete stradale, mentre resta fermo sui record sulla rete autostradale. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit.



In base agli ultimi dati rilevati, in data odierna - lunedì 27 luglio 2026 - il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro/litro per la benzina ed a 2,185 euro/l per il gasolio, in lieve aumento rispetto ai prezzi di domenica che erano pari a 1,981 euro per la verde e 2,184 euro per il diesel.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 euro/l per la benzina e 2,255 euro/l per il gasolio, rispetto a 2,071 euro per la verde e 2,255 euro per il diesel di domenica.



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