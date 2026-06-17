Giornata all'insegna degli acquisti per i Listini europei, Milano aggiorna i massimi e bene le banche

(Teleborsa) - In territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari, che aggiorna così nuovi record chiudendo a 52.595 punti. Senza direzione intanto l'S&P-500
sulla borsa a stelle e strisce. A Milano, in evidenza le banche, in attesa di nuovi sviluppi sul fronte del risiko. In testa Banco Bpm
, che attende una mossa da Mps
che lunedì riunirà un Cda che avrà sul tavolo sia l'Opas di Intesa Sanpaolo
sia la proposta di una fusione alla pari avanzata da Piazza Meda. Ben comprate anche UniCredit
e Banca Mediolanum
. Fuori dalle blue chip, in rally Bff Bank
spinta dalle indiscrezioni di stampa secondo cui Banco Bpm starebbe studiando una proposta in tandem con Amco.
Sempre sul fronte interno, al termine della terza giornata
del collocamento gli ordini per il BTP Italia Sì
hanno raggiunto
quota 6,91 miliardi di euro.
Focus degli investitori sulla decisione della Fed
e i dettagli dell'accordo di pace
in Medio Oriente
. Oggi si conclude infatti la riunione del FOMC, con i tassi attesi che con ogni probabilità resteranno fermi al 3,5%-3,75%
nella prima decisione guidata dal nuovo presidente Kevin Warsh
, considerato in equilibrio tra le pressioni della Casa Bianca per tagli aggressivi e i rischi inflazionistici
legati allo shock petrolifero.
Intanto, l'Agenzia Internazionale dell'Energia
, nel suo Oil Market Report di giugno
, prevede che la domanda globale di petrolio
scenda di 1,1 milioni di barili al giorno (mb/g) su base annua nel 2026, una revisione al ribasso di 700.000 barili rispetto al Report di maggio.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,159. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,70%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 76,56 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +69 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,62%. Tra le principali Borse europee
nulla di fatto per Francoforte
, che passa di mano sulla parità, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi
, che negozia con un -0,2%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che termina a 52.595 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 55.390 punti.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,2%); in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,65%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, buoni spunti su Banco BPM
, che mostra un ampio vantaggio del 2,92%.
Ben impostata Saipem
, che mostra un incremento del 2,92%.
Tonica Unicredit
che evidenzia un bel vantaggio del 2,43%.
In luce Banca Mediolanum
, con un ampio progresso del 2,31%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Stellantis
, che ha chiuso a -3,25%.
Seduta negativa per Inwit
, che mostra una perdita del 3,12%.
Sotto pressione DiaSorin
, che accusa un calo del 2,83%.
Scivola Avio
, con un netto svantaggio del 2,78%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, BFF Bank
(+7,11%), Technoprobe
(+3,78%), Caltagirone SpA
(+3,40%) e Banco Desio
(+3,30%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ferragamo
, che ha chiuso a -4,02%.
In rosso Juventus
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,59%.
Spicca la prestazione negativa di Brembo
, che scende del 2,86%. Safilo
scende del 2,54%.