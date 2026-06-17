Gros-Pietro (Intesa Sp): "se ben indirizzata IA potrà moltiplicare valore dei nostri servizi"

Così il presidente di Intesa Sanpaolo, in occasione del XIX Simposio COTEC in corso a Venezia

(Teleborsa) - "In Intesa Sanpaolo riteniamo che, se bene indirizzata, l’AI potrà moltiplicare il valore dei nostri servizi per i clienti e per l’insieme degli stakeholders. E potrà anche innalzare le remunerazioni delle persone". Lo ha dichiarato Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, in occasione del XIX Simposio COTEC in corso a Venezia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di Felipe VI, Re di Spagna, e di António José Seguro, Presidente del Portogallo.



"Il nostro percorso in ambito AI è iniziato nel 2017. Dal 2022 abbiamo investito in tecnologia oltre 10 miliardi di euro. In questi anni Intesa Sanpaolo ha elaborato un piano di transizione tecnologica verso l’intelligenza artificiale ispirato a due principi che ci derivano dalla nostra storia cinquecentenaria e che, a nostro avviso, sono anche due driver del successo del Gruppo: il senso di responsabilità e il valore della persona".



"Come prima banca, vogliamo garantire un servizio al cliente efficiente, sicuro e rispettoso dell’ambiente. Soprattutto vogliamo garantire alle nostre 90 mila persone la piena tutela occupazionale adottando un modello di organizzazione flessibile e attento al benessere, alle giovani famiglie, alla crescita delle competenze proprio rispetto agli sviluppi dell’intelligenza artificiale. Dal 2021 abbiamo assunto 5.250 persone, per la maggior parte giovani, e prevediamo di assumerne altre 6.800 entro il 2029, che diventerebbero 13.100 se andrà in porto il progetto di acquisizione di Monte dei Paschi, a fronte di uscite esclusivamente volontarie senza gravare sui conti pubblici. Nel panorama generale siamo quindi in controtendenza".



Intesa Sanpaolo "è tra i principali datori di lavoro privati in Italia e ha costruito nel tempo un modello distintivo basato su forti investimenti nelle persone con programmi di formazione continua e concrete opportunità di sviluppo professionale. Il Piano d’Impresa 2026–2029, presentato dal CEO Carlo Messina, ha confermato concretamente la centralità delle persone come asset più importante del Gruppo, con un forte impegno verso le nuove generazioni e la loro crescita professionale, in linea con la strategia di sostenibilità e valorizzazione del capitale umano"



In questa direzione - spiega ancora - si sviluppano programmi strutturati di formazione, upskilling e reskilling che coinvolgono 8.000 giovani in percorsi di sviluppo dedicati, insieme alla riqualificazione di migliaia di collaboratori e a un’Academy che forma ogni anno 20.000 persone, con l’obiettivo di rafforzare le competenze del futuro e valorizzare le capacità di ciascuno. Dal 2019 abbiamo riqualificato 14 mila persone. Questo impegno si inserisce in un’ampia strategia di collaborazione con il mondo accademico, attraverso partnership con oltre 60 atenei italiani e internazionali per progetti di studio e ricerca, a sostegno dell’innovazione e dell’accesso allo studio dei più meritevoli.



Intesa Sanpaolo ha sviluppato negli anni, insieme con le organizzazioni sindacali, uno dei sistemi di welfare aziendale più completi e articolati, che va dall’assistenza sanitaria integrativa alla previdenza complementare, fino a iniziative dedicate al benessere e alla qualità della vita lavorativa. Tra queste vi sono soluzioni anticipatorie, oggi diffuse, come lo smart working, la banca del tempo, gli asili nido aziendali, e altre molto innovative in Italia come maggiore flessibilità per maternità e paternità, orari flessibili, settimana corta e misure specifiche per i giovani genitori.



Per questo motivo - prosegue - il Gruppo è riconosciuto come uno dei migliori datori di lavoro in Europa e uno degli ambienti di lavoro più inclusivi.



"Il nostro obiettivo è mettere ciascuno nelle condizioni di contribuire al meglio alla crescita di una banca leader in Europa per solidità e innovazione e continueremo a farlo anche per i nuovi progetti avviati di recente e volti al consolidamento del sistema finanziario italiano", ha concluso.

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