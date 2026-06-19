Borse caute, Piazza Affari corre sola

(Teleborsa) - Bilancio positivo per Piazza Affari
che sovraperforma il resto d'Europa in cui regna la cautela e senza il faro di Wall Street che oggi resterà chiusa
per la festività del Juneteenth
.
Nel complesso, i mercati restano prudenti dopo che i colloqui USA-Iran che erano previsti in data odierna al Bürgenstock
, nei pressi di Lucerna, sono stati rinviati a tempo indeterminato
, come annunciato dal Dipartimento federale degli Affari esteri elvetico. "La Svizzera resta pronta e prosegue i preparativi", ha detto Nicolas Bideau, portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri
. "Rimane pienamente impegnato nei suoi sforzi per promuovere il dialogo", ha spiegato.
Sul fronte macro, lo scorso aprile, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni
è aumentato dello 0,3%
rispetto a marzo. E' quanto riporta l'ultimo rapporto dell'Istat, aggiungendo che nella media del trimestre febbraio–aprile 2026 il dato è salito dello 0,4% nel confronto con il trimestre precedente. Su base tendenziale, l’indice grezzo ha registrato ad aprile un incremento del 7,4%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario è cresciuto del 2,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di aprile 2025).
Sempre dall'agenda odierna, sono risultati inferiori alle attese
i prezzi alla produzione in Germania
. I prezzi all'industria hanno infatti registrato a maggio un aumento annuo del 2,2%, a fronte del +2,5% previsto e dopo il +1,7% del mese precedente. Su base mensile, i prezzi hanno segnato una crescita dello 0,3%, al di sotto rispetto al +0,7% del consensus e al +1,2% del mese precedente.
Le vendite al dettaglio nel Regno Unito
hanno accelerato a maggio, segnando un aumento dell'1,2%
su base mensile, dopo il -1% registrato ad aprile (rivisto da -1,3%). Il dato è migliore del consensus che indicava una crescita dello 0,5%. Anche su base annua si è registrata una variazione positiva (+3,2%), contro il +1,9% delle aspettative e dopo il +0,1% di aprile (rivisto da flat).
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,147. L'Oro
crolla a 4.146,2 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo l'1,52%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 76,73 dollari per barile.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +70 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,69%. Tra i listini europei Francoforte
è stabile, riportando un moderato +0,05%, fiacca Londra
, che mostra un piccolo decremento dello 0,33%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,17%.
Il FTSE MIB
sale dello 0,64% a 53.024 punti, su nuovi massimi storici, consolidando la serie di sette rialzi consecutivi, avviata l'11 di questo mese; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 55.783 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,1%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,06%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, tonica Prysmian
che evidenzia un bel vantaggio del 3,08%.
In luce Saipem
, con un ampio progresso del 2,97%.
Andamento positivo per Fincantieri
, che avanza di un discreto +2,85%.
Ben comprata Leonardo
, che segna un forte rialzo del 2,55%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli
, che ottiene -1,98%.
Discesa modesta per Lottomatica
, che cede un piccolo -1,34%.
Pensosa Moncler
, con un calo frazionale dello 0,78%.
Tentenna Terna
, con un modesto ribasso dello 0,77%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, MFE B
(+2,73%), OVS
(+2,65%), BFF Bank
(+2,41%) e Fiera Milano
(+2,38%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Reply
, che ottiene -2,90%.
Spicca la prestazione negativa di WIIT
, che scende del 2,26%. Sesa
scende del 2,01%.
Calo deciso per Cembre
, che segna un -1,73%.