Da oggi e fino al 2 luglio scioglimento riserve in Gps: Anief ricorda tutti i dettagli e i contatti

"Daè possibile accedere a. Si tratta di coloro che,dichiarando con riserva il conseguimento dell’abilitazione o della specializzazione". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief."È inoltre possibile, per quanti abbiano dichiarato con riserva il servizio dell’anno scolastico in corso,. In particolare, coloro che non avevano potuto dichiarare il servizio oltre il termine del 16 marzo, al fine di ottenere il maggior punteggio possibile per quest’anno,Tutti i dettagli saranno forniti nelPer maggiori informazioni sul webinar e per conoscere le sedi ANIEF presenti in tutta Italia, dove è possibile ricevere consulenza anche su questo argomento,conclude Cozzetto.