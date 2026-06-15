Da oggi e fino al 2 luglio scioglimento riserve in Gps: Anief ricorda tutti i dettagli e i contatti

"Da oggi e fino al prossimo 2 luglio
è possibile accedere a Istanze Online per sciogliere la riserva per quanti si siano inseriti con riserva di conseguire l’abilitazione o la specializzazione
. Si tratta di coloro che, entro il 16 marzo, avevano presentato l’istanza di inserimento nelle GPS
dichiarando con riserva il conseguimento dell’abilitazione o della specializzazione". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"È inoltre possibile, per quanti abbiano dichiarato con riserva il servizio dell’anno scolastico in corso, aggiornare la propria posizione
. In particolare, coloro che non avevano potuto dichiarare il servizio oltre il termine del 16 marzo, al fine di ottenere il maggior punteggio possibile per quest’anno, possono ora accedere a Istanze Online e dichiarare il servizio effettivamente svolto.
Tutti i dettagli saranno forniti nel webinar organizzato da Eurosofia, che si terrà domani, 16 giugno, alle ore 18:00
.
Per maggiori informazioni sul webinar e per conoscere le sedi ANIEF presenti in tutta Italia, dove è possibile ricevere consulenza anche su questo argomento, è possibile consultare il sito",
conclude Cozzetto.
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