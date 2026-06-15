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Da oggi e fino al 2 luglio scioglimento riserve in Gps: Anief ricorda tutti i dettagli e i contatti

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"Da oggi e fino al prossimo 2 luglio è possibile accedere a Istanze Online per sciogliere la riserva per quanti si siano inseriti con riserva di conseguire l’abilitazione o la specializzazione. Si tratta di coloro che, entro il 16 marzo, avevano presentato l’istanza di inserimento nelle GPS dichiarando con riserva il conseguimento dell’abilitazione o della specializzazione". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.

"È inoltre possibile, per quanti abbiano dichiarato con riserva il servizio dell’anno scolastico in corso, aggiornare la propria posizione. In particolare, coloro che non avevano potuto dichiarare il servizio oltre il termine del 16 marzo, al fine di ottenere il maggior punteggio possibile per quest’anno, possono ora accedere a Istanze Online e dichiarare il servizio effettivamente svolto.

Tutti i dettagli saranno forniti nel webinar organizzato da Eurosofia, che si terrà domani, 16 giugno, alle ore 18:00.

Per maggiori informazioni sul webinar e per conoscere le sedi ANIEF presenti in tutta Italia, dove è possibile ricevere consulenza anche su questo argomento, è possibile consultare il sito", conclude Cozzetto.



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