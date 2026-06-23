Borse asiatiche in rosso. Tokyo a picco nonostante dati PMI

(Teleborsa) - Giornata di passione per i mercati asiatici, che hanno trattato complessivamente in rosso, scontando un possibile intervento più aggressivo della Fed entro l'anno. A penalizzate le borse asiatiche ha concorso anche la pessima performance del settore tecnologico, dopo le perdite subite a Wall Street, soprattutto i titoli dei semiconduttori.



Sessione da dimenticare per la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 che sta lasciando sul terreno il 2,53%, arrestando la serie di otto rialzi consecutivi avviata l'11 di questo mese, a dispetto dei dati del PMI manifatturiero, che si è rafforzato grazie a ordini ai massimi degli ultimi quattro anni. In lieve calo Shenzhen, che continua la giornata sotto la parità.



Pessima la performance di Hong Kong (-1,59%); molto peggio fa la borsa di Seul (-7,24%)zavorrata dai titoli tecnologici.



Consolida i livelli della vigilia Mumbai; leggermente negativa Sydney (-0,42%).



Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un moderato -0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 22 giugno si presenta piatta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un esiguo -0,06%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,68%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,74%.





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