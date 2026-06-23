Borse asiatiche in rosso. Tokyo a picco nonostante dati PMI
(Teleborsa) - Giornata di passione per i mercati asiatici, che hanno trattato complessivamente in rosso, scontando un possibile intervento più aggressivo della Fed entro l'anno. A penalizzate le borse asiatiche ha concorso anche la pessima performance del settore tecnologico, dopo le perdite subite a Wall Street, soprattutto i titoli dei semiconduttori.
Sessione da dimenticare per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che sta lasciando sul terreno il 2,53%, arrestando la serie di otto rialzi consecutivi avviata l'11 di questo mese, a dispetto dei dati del PMI manifatturiero, che si è rafforzato grazie a ordini ai massimi degli ultimi quattro anni. In lieve calo Shenzhen, che continua la giornata sotto la parità.
Pessima la performance di Hong Kong (-1,59%); molto peggio fa la borsa di Seul (-7,24%)zavorrata dai titoli tecnologici.
Consolida i livelli della vigilia Mumbai; leggermente negativa Sydney (-0,42%).
Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato -0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 22 giugno si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,06%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,68%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,74%.
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