Prevalgono i rialzi sulle borse asiatiche, rimbalza il Nikkei
(Teleborsa) - Seduta tonica per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225, che guadagna il 2,04%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, balzo di Shenzhen, che continua la giornata all'1,73%.
Pressoché invariato Hong Kong (-0,16%); balza in alto Seul (+7,52%).
Sui livelli della vigilia Mumbai (+0,08%); leggermente negativo Sydney (-0,23%).
Il sentiment continua a beneficiare delle prospettive sui settori dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale, oltre che della fiducia sul raggiungimento di un accordo tra USA e Iran.
Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono "nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo che non permetterà in alcun modo, forma o maniera la produzione di armi nucleari, eccetera". "E lo Stretto di Hormuz si aprirà subito. Si aprirà immediatamente dopo la firma, che potrebbe avvenire tra due o tre giorni", ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca.
Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'8 giugno si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo +0,01%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,08%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,71%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,74%.
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