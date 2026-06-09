Prevalgono i rialzi sulle borse asiatiche, rimbalza il Nikkei

(Teleborsa) - Seduta tonica per la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 , che guadagna il 2,04%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, balzo di Shenzhen, che continua la giornata all'1,73%.



Pressoché invariato Hong Kong (-0,16%); balza in alto Seul (+7,52%).



Sui livelli della vigilia Mumbai (+0,08%); leggermente negativo Sydney (-0,23%).



Il sentiment continua a beneficiare delle prospettive sui settori dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale, oltre che della fiducia sul raggiungimento di un accordo tra USA e Iran.



Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono "nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo che non permetterà in alcun modo, forma o maniera la produzione di armi nucleari, eccetera". "E lo Stretto di Hormuz si aprirà subito. Si aprirà immediatamente dopo la firma, che potrebbe avvenire tra due o tre giorni", ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca.



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'8 giugno si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo +0,01%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile +0,08%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,71%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,74%.

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