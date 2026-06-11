Tokyo resta al palo

(Teleborsa) - Borse asiatiche perlopiù in calo, sotto la pressione del calo dei titoli tecnologici. Sul sentiment ha pesato anche l’intensificarsi degli attacchi militari tra Stati Uniti e Iran.



Sosta intorno alla parità la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 che scambia con un +0,14%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità Shenzhen, che continua la giornata allo 0,17%. Variazioni negative per Hong Kong (-1%); sulla parità Seul (+0,17%). Senza direzione Mumbai (-0,14%); come pure, pressoché invariato Sydney (+0,01%).



Tra i titoli, il colosso coreano dei semiconduttori SK Hynix ha rimbalzato dopo un report che indicava l’intenzione dell’azienda di triplicare la propria capacità produttiva di wafer.



Seduta trascurata per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un timido +0,09%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a +0,12%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto +0,08%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,68%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,75%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Venerdì 12/06/2026

06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,4%).

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