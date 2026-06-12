Asia euforica con l'accordo sull'Iran. Tokyo in rally
(Teleborsa) - Le borse asiatiche si avviano a chiudere una seduta in rally, complice la performance brillante messa a segno da Wall Street, dopo che il Presidente Trump ha annunciato che l'accordo con l'Iran è stato praticamente raggiunto e che la sua formalizzazione verrà annunciata nel corso del weekend.
Ad alimentare gli acquisti anche il fermento generato, nell'ambito del settore tecnologico, dal debutto di Space X dopo aver messo a segno l'IPO dei record.
Giornata di forti guadagni per Tokyo, con il Nikkei 225 in rialzo del 3,19%, mentre Shenzhen perde lo 0,94%.
Balza in alto Hong Kong (+1,98%); sulla stessa tendenza, su di giri Seul (+7,78%).
Sale Mumbai (+1,01%); sulla stessa tendenza, effervescente Sydney (+1,88%).
Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. Lieve ribasso per l'euro nei confronti della divisa cinese, che presenta una flessione dello 0,23%. La giornata dell'11 giugno si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,15%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 2,64%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,74%.
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