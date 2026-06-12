Asia euforica con l'accordo sull'Iran. Tokyo in rally

(Teleborsa) - Le borse asiatiche si avviano a chiudere una seduta in rally, complice la performance brillante messa a segno da Wall Street, dopo che il Presidente Trump ha annunciato che l'accordo con l'Iran è stato praticamente raggiunto e che la sua formalizzazione verrà annunciata nel corso del weekend.



Ad alimentare gli acquisti anche il fermento generato, nell'ambito del settore tecnologico, dal debutto di Space X dopo aver messo a segno l'IPO dei record.



Giornata di forti guadagni per Tokyo , con il Nikkei 225 in rialzo del 3,19%, mentre Shenzhen perde lo 0,94%.



Balza in alto Hong Kong (+1,98%); sulla stessa tendenza, su di giri Seul (+7,78%).



Sale Mumbai (+1,01%); sulla stessa tendenza, effervescente Sydney (+1,88%).



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. Lieve ribasso per l' euro nei confronti della divisa cinese , che presenta una flessione dello 0,23%. La giornata dell'11 giugno si presenta piatta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un esiguo -0,15%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,64%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,74%.





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