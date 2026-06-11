FAE Technology investe 6 milioni di euro per nuovo sito che raddoppia capacità produttiva

(Teleborsa) - FAE Technology , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha sottoscritto un accordo di locazione di lungo periodo relativo a un nuovo sito industriale a Cene (BG) destinato a diventare il principale polo produttivo della società, denominato "SuperFAE", nonché una delle più grandi facility italiane per la produzione elettronica ad alta tecnologia.



L'operazione prevede la riqualificazione e l'adeguamento dell'ex cotonificio Zambaiti di Cene (BG), storico sito manifatturiero della Val Seriana, destinato ad accogliere le attività produttive oggi distribuite tra i plant di Gazzaniga e Vertova. L'avvio delle attività nella nuova sede, che presenta una superficie complessiva di oltre 20.000 metri quadrati, è previsto nel corso del primo trimestre del 2027. L'investimento iniziale, finanziato con la sottoscrizione di nuovo debito a medio lungo termine, è pari a circa 6 milioni di euro. Una volta a regime, il sito permetterà di raddoppiare l'attuale capacità produttiva.



"SuperFAE rappresenta un progetto strategico che consentirà di accompagnare la crescita di FAE Technology nei prossimi anni, dotandoci della capacità produttiva e degli standard tecnologici necessari per affrontare sfide sempre più complesse - ha commentato l'AD Gianmarco Lanza - Siamo particolarmente orgogliosi di poter realizzare questo progetto mantenendo in Val Seriana un asset così rilevante per il futuro della società. Pur essendo oggi un Gruppo con sedi distribuite sul territorio nazionale e un business rivolto ai mercati internazionali, abbiamo scelto di continuare a investire qui perché crediamo nel valore di questo territorio, nelle sue competenze e nella sua tradizione industriale. La Val Seriana ha dimostrato nel tempo una straordinaria capacità di evolversi, trasferendo conoscenze e cultura del lavoro da una generazione all'altra e fra settori diversi. È un patrimonio che rappresenta un vantaggio competitivo concreto e che vogliamo continuare a valorizzare".



Progettato per ospitare fino a 400 persone, il nuovo stabilimento sarà sviluppato secondo un modello "human-centric", nel quale innovazione tecnologica, welfare aziendale e servizi avanzati convergono per creare un ambiente di lavoro moderno, inclusivo e ad alto valore aggiunto. L'operazione conferma inoltre la centralità del territorio bergamasco nella strategia di sviluppo del Gruppo.

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