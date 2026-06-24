Neva SGR (Intesa), prima exit e distribuzione ai sottoscrittori per fondi Neva II e Neva II Italia

(Teleborsa) - Neva SGR, società di Venture Capital del Gruppo Intesa Sanpaolo , ha annunciato la prima exit dei fondi Neva II e Neva II Italia, avviati alla fine del 2024, e la conseguente prima distribuzione di capitale ai sottoscrittori.



La società statunitense Phosphorus, attiva nella sicurezza dell'Extended Internet of Things (xIoT), in cui i fondi Neva II e Neva II Italia avevano investito poco più di un anno fa, è stata recentemente acquisita dalla connazionale Dragos, leader nella sicurezza informatica per gli ambienti di Tecnologia Operativa (OT). Negli scorsi giorni, il colosso mondiale Accenture ha annunciato di aver stipulato accordi per acquisire una quota di maggioranza in Dragos.



"L'operazione Phosphorus-Dragos e la nostra exit confermano la validità della gestione dei fondi Neva II e Neva II Italia, basata su una strategia di investimento mirata alla costruzione di un portafoglio diversificato, composto da società altamente innovative con potenzialità e velocità di realizzazione e distribuzione diverse, da un lato realtà americane mature e dinamiche, dall'altro realtà italiane ed europee all'inizio del loro percorso di valorizzazione - dichiara Mario Costantini, AD di Neva SGR - Gli indicatori posizionano i fondi Neva II e Neva II Italia ai massimi livelli internazionali rispetto ai benchmark di fondi con maturità simili".



Con la distribuzione del capitale derivante dall'exit realizzata su Phosphorus, il Fondo Neva II, dedicato agli investimenti globali, ha raggiunto un DPI (Distributions to Paid-In Capital, multiplo del capitale investito) dell'11% e stima un TVPI (Total Value to Paid-In Capital, multiplo del valore totale) pari a 1,06x, tenendo conto del valore del portafoglio oltre che di oneri, richiami e distribuzioni nel periodo.



In parallelo, il Fondo Neva II Italia, PIR compliant e costruito per investitori istituzionali come Casse di Previdenza e Fondi Pensione, ha raggiunto un DPI del 7% e stima un TVPI pari a 1x con gli stessi criteri di Neva II. Neva II Italia può beneficiare della quota parte di investimenti effettuati sul mercato statunitense, che consente di iniziare un percorso di distribuzione di proventi nell'attesa che il mercato italiano cresca e si valorizzi.



Tali risultati si aggiungono alle exit del Fondo Neva First che, sulla base delle dismissioni già realizzate e siglate, si appresta nelle prossime settimane a raggiungere distribuzioni complessive agli investitori pari a 24 milioni di euro, con un DPI dell'11%.

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