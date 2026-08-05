Intesa Sanpaolo, Neva SGR investe in Straiker nell'ambito della protezione degli agenti AI

(Teleborsa) - Neva SGR, società di venture capital di Intesa Sanpaolo , controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha investito

con il proprio Fondo Neva II in Straiker, società statunitense che sviluppa soluzioni "AI-native" per l'adozione sicura dell’Agentic AI da parte delle aziende.



Neva SGR - si legge in una nota - ha partecipato al round di raccolta di capitali Series A da 64 milioni di dollari di Straiker, co-investendo al fianco di primari fondi internazionali. L'operazione porta a 85 milioni di dollari il capitale complessivamente raccolto dalla società con sede in California.



Straiker ha realizzato una piattaforma che consente alle aziende di individuare, testare e proteggere gli agenti di intelligenza artificiale, sistemi software avanzati che, ricevuto un obiettivo, pianificano e operano in autonomia.



In meno di due anni dal lancio, essa è divenuta partner di laboratori all’avanguardia nel campo dell’IA e di alcune tra le maggiori aziende mondiali per fatturato inserite nella classifica Fortune 500, aiutando a portare in produzione, con pieno controllo, agenti IA sviluppati internamente o da terze parti.



"Garantire la sicurezza degli agenti di intelligenza artificiale è uno dei problemi più difficili e urgenti nel campo della sicurezza odierna" – dichiara Ankur Shah, CEO e cofondatore di Straiker. "Alcune delle più grandi aziende al mondo si affidano già a noi per individuare, testare e proteggere gli agenti IA che stanno mettendo in produzione. Avere alle spalle partner come Neva SGR e il Gruppo Intesa Sanpaolo ci permette di estendere tale protezione a un numero maggiore di imprese in tutto il mondo".



"Straiker ha risposto con efficacia a una sfida dei nostri tempi, quella di proteggere l'adozione dell’Agentic AI, raccogliendo la fiducia di numerosi clienti e investitori" – afferma Mario Costantini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Neva SGR. "Questa è esattamente la tipologia di azienda che intendiamo sostenere con i nostri fondi, capace di sviluppare una tecnologia che rende la trasformazione digitale non solo potente, ma anche sicura".

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