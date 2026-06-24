Saccheria F.lli Franceschetti acquista Plastilux per 1,52 milioni di euro

(Teleborsa) - Saccheria F.lli Franceschetti , società attiva nel packaging industriale e quotata su Euronext Growth Milan, ha firmato un accordo quadro per l'acquisizione della totalità delle quote della società Plastilux. L'operazione permette di ampliare la gamma dei prodotti offerti ai clienti e si inserisce nella strategia di crescita per canali esterni e di attività di M&A comunicata al mercato.



L'operazione prevede un prezzo complessivo fisso pari a 1,52 milioni di euro (con una tranche iniziale interamente per cassa per l'86,25% e una seconda tranche in parte per carta sul restante 13,75% al 31 dicembre 2029 tramite con un meccanismo di opzioni Put/Call).



Plastilux, fondata nel 1989 con sede legale e operativa a Gazzada Schianno (Varese), è specializzata nella fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, con focus sull'estrusione e sulla produzione di buste, sacchi e sacchetti in polietilene a bassa densità (LDPE). In base al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, Plastilux ha registrato i seguenti risultati: ricavi delle vendite per 4.041.908 euro (rispetto a 4.231.666 nel 2024 euro, con un lieve calo fisiologico legato alla fluttuazione del prezzo della materia prima polietilene); EBITDA a 263.918 euro (363.595 euro nel 2024); utile netto a 168.132 euro (238.480 euro nel 2024); Posizione Finanziaria Netta (Cassa Netta) positiva per 1.703.842 euro di sole disponibilità liquide, a fronte di zero debiti di natura finanziaria o bancaria.



""L'integrazione di Plastilux nel perimetro del Gruppo rappresenta un'accelerazione deliberata che risponde alla nostra visione industriale e ai rigorosi obiettivi di M&A già comunicati ai mercati - hanno commentato Luigi Franceschetti, Presidente, e Luisa Franceschetti, CEO di Saccheria F.lli Franceschetti - Il condottiero Annibale diceva: "Troveremo una strada, o ne costruiremo una". Questo è da sempre l'identikit operativo di Saccheria Franceschetti. Mentre un contesto macroeconomico complesso spinge gran parte dei competitor a congelare gli investimenti e a restare passivamente 'alla finestra' in attesa di tempi migliori, noi scegliamo di aggredire il mercato e dettare il ritmo della crescita. Non subiamo l'incertezza, la domiamo con la concretezza di investimenti strategici".







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