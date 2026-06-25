DeepSeek punta a raddoppiare il personale in tutti i dipartimenti

(Teleborsa) - DeepSeek intende almeno raddoppiare il personale di tutti i suoi dipartimenti, con l'obiettivo di competere sempre più intensamente con i rivali nazionali e i leader globali come OpenAI e Anthropic.



La società cinese attiva nell'intelligenza artificiale - si legge su Bloomberg - ha reso noto il piano di assunzioni, che riguarda ruoli tecnici e ingegneristici, tramite un comunicato su WeChat, la popolare piattaforma di messaggistica cinese. L'annuncio arriva mentre DeepSeek è nelle fasi finali di una raccolta fondi di circa 50 miliardi di yuan (7,4 miliardi di dollari) in uno dei più grandi round di finanziamento per startup in Cina, come riportato, sempre dal provider finanziario, all'inizio di questo mese.



"Con l'evoluzione della tecnologia, ci impegniamo ad almeno raddoppiare le dimensioni di tutti i dipartimenti", ha dichiarato l'azienda.

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