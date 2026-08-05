Tradelab, Banca Valsabbina sottoscrive obbligazioni non convertibili per 1 milione di euro

(Teleborsa) - TradeLab , PMI Innovativa e punto di riferimento in Italia nel Trade Marketing, Retail e Channel Management con strumenti

di business analytics e customer platform basati su intelligenza artificiale, in merito al comunicato diffuso lo scorso 16 luglio sulla delibera del Consiglio di Amministrazione per l’emissione di un prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile di importo nominale massimo pari a 2 milioni di euro, già previsto a supporto del piano di sviluppo per linee interne ed esterne, ha fatto sapere che lo scorso 3 agosto ha ricevuto una sottoscrizione irrevocabile per 1 milione di euro da parte di Banca Valsabbina e che in data odierna si è conseguentemente perfezionata l’emissione dei relativi titoli obbligazionari.



In particolare, il prestito obbligazionario senior, non subordinato e non convertibile, denominato “TradeLab S.p.A. – EURIBOR 6 mesi + spread 3,00% (2026-2032)”, ISIN IT0005725277, è costituito da massimi 20 titoli obbligazionari del valore nominale di 100mila euro cadauno, emessi a un prezzo pari al 100% del valore nominale. Banca Valsabbina ha sottoscritto 10 Obbligazioni.



Le Obbligazioni hanno una durata di 6 anni e sono fruttifere di interessi, dalla data di emissione sino alla data di scadenza, al tasso variabile nominale annuo lordo pari all’Euribor 6 mesi (base 360) maggiorato di uno spread del 3,00%, fermo restando che, qualora

il parametro risultasse negativo, il tasso di interesse sarà pari al solo spread. Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale, a ciascuna data di pagamento. La struttura di rimborso prevede un piano di ammortamento a quota capitale costante, con rate semestrali, decorsi 18 mesi di preammortamento.



La Società, almeno in prima battuta, non richiederà l’ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni. Non è prevista l’assegnazione di alcun rating per l’Emittente e per le Obbligazioni. Le Obbligazioni non ancora collocate potranno essere sottoscritte sino al 30 giugno 2027: la Società prosegue le interlocuzioni con ulteriori investitori qualificati per il completamento del collocamento fino all’importo nominale massimo di 2 milioni.



Coerentemente con quanto già rappresentato al mercato, i proventi dell’emissione saranno destinati esclusivamente al piano di investimenti a supporto dello sviluppo della Società, a sostegno della crescita sia per linee interne sia per linee esterne. L’operazione

costituisce esecuzione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2026.

Condividi

```