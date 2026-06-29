Eventi e scadenze: settimana del 29 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 29/06/2026

Appuntamenti:

ECB Forum on Central Banking 2026 - L'evento annuale, organizzato dalla BCE, si svolge a Sintra e riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari, giornalisti e altri professionisti. Il tema di quest'anno è "Shaping Europe’s future: innovation, growth and stability". Tra i partecipanti, Kevin Warsh, Christine Lagarde, il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta Piero Cipollone e Philip Lane (da lunedì 29/06/2026 a mercoledì 01/07/2026)

UE - Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (Politica sociale) - I ministri UE dell'Occupazione e degli affari sociali dovrebbero approvare conclusioni del Consiglio sulla violenza online nei confronti delle ragazze e sul legame tra tendenze demografiche e politica abitativa. Procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sulla sicurezza abitativa per gli studenti e le famiglie a medio reddito, sulla promozione di una mobilità equa dei lavoratori e sulla strategia dell'UE contro la povertà

11:15 - OECD-FAO Agricultural Outlook 2026–2035 - Parigi - Evento di presentazione delle Prospettive agricole OCSE-FAO 2026-2035 con valutazione completa delle prospettive decennali per i mercati delle materie prime agricole e del pesce, a livello nazionale, regionale e globale. Intervengono all'apertura il Segretario Generale OCSE, Mathias Cormann e il Direttore Generale FAO, QU Dongyu

Aziende:

Aeffe - Assemblea: Approvazione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2025 e nomina degli organi sociali

Borgosesia - Assemblea: Bilancio

Casta Diva Group - Assemblea: Bilancio

Clabo - Assemblea: Bilancio

Compagnia Dei Caraibi - Assemblea: Bilancio

Cyberoo - Assemblea: Bilancio

Ecosuntek - Assemblea: Bilancio

E-Globe - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; Destinazione del risultato di esercizio; Nomina del Consiglio di Amministrazione; Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028

Expert.Ai - Assemblea: Bilancio

Fidia - Assemblea: Bilancio

Riba Mundo Tecnologia - Assemblea: Bilancio

Tenax International - Assemblea: Bilancio



Martedì 30/06/2026

Appuntamenti:

ECB Forum on Central Banking 2026 - L'evento annuale, organizzato dalla BCE, si svolge a Sintra e riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari, giornalisti e altri professionisti. Il tema di quest'anno è "Shaping Europe’s future: innovation, growth and stability". Tra i partecipanti, Kevin Warsh, Christine Lagarde, il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta Piero Cipollone e Philip Lane (da lunedì 29/06/2026 a mercoledì 01/07/2026)

Mid & Small Virtual 2026 - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate di piccola e media capitalizzazione, per presentare risultati e prospettive future. Per questa edizione, 45 società europee incontreranno investitori istituzionali in modalità virtuale, attraverso meeting one-to-one e in piccoli gruppi (da martedì 30/06/2026 a giovedì 02/07/2026)

Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia

09:30 - Presentazione Rapporto sulle Medie imprese industriali italiane - Banca Monte dei Paschi di Siena,Piazza Salimbeni, Siena - Appuntamento promosso dalla Camera di commercio di Arezzo-Siena insieme a Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Area Studi Mediobanca, durante il quale verranno presentati il rapporto sulle medie imprese industriali italiane e il report "Le medie imprese italiane tra continuità e trasformazione: governance, capitale umano e geopolitica". Tra gli interventi, Andrea Prete (Presidente Unioncamere), Massimo Guasconi (Presidente della Camera di commercio di Arezzo-Siena), Giuseppe Molinari (Presidente Centro Studi Guglielmo Tagliacarne) e Riccardo Coppini, (Presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena)

10:00 - Libro Bianco sul Credito alle mPI (micro e piccole imprese) - Roma, Horti Sallustiani - Presentazione del primo Libro Bianco sul credito alle micro e piccole imprese (mPI), promosso da un ampio partenariato che include Federcasse, Banca Aidexa, Confidi Systema!, Finpromoter, Innexta e Gruppo NSA, con la collaborazione di Unioncamere. Interventi istituzionali del segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli e del senatore Massimo Garavaglia. La presentazione della ricerca sarà seguita da due tavole rotonde con i promotori e con le principali associazioni di categoria e del sistema produttivo, tra cui Confcommercio, Confindustria, Confartigianato, ABI, Confesercenti e CNA

10:00 - Payments Summit 2026 - Milano, Auditorium Sole 24 Ore - 3ª edizione dell'evento de Il Sole 24 Ore dedicato all'evoluzione dei pagamenti digitali e dell'innovazione finanziaria. Un'occasione di confronto tra istituzioni, banche, fintech, imprese e PA su AI, blockchain, sicurezza, protezione dei dati e nuove normative europee che stanno trasformando il settore. Partecipa, tra gli altri, Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE

10:00 - Camera dei Deputati - Sicurezza sul lavoro, comunicazioni ministro Calderone - Montecitorio - Comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulla sicurezza sul lavoro

10:00 - UBS Global Wealth Report 2026 - Conferenza stampa virtuale per il lancio del Global Wealth Report 2026 con Paul Donovan (Chief Economist, UBS Global Wealth Management) e James Mazeau (Economist, UBS Global Wealth Management). Il Report offre una panoramica completa della ricchezza delle famiglie a livello globale, della sua evoluzione nei vari mercati e regioni, e delle principali tendenze a lungo termine che ne modellano l'andamento nel tempo

11:00 - MIT - Presentazione del nuovo spot istituzionale con Assogiocattoli - Sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Il vicepresidente del Consiglio e Ministro, Matteo Salvini, presenterà il nuovo spot istituzionale dedicato alla sicurezza stradale, realizzato dal MIT in collaborazione con Assogiocattoli – Associazione Italiana Giocattoli. L'iniziativa sarà l'occasione per illustrare la nuova campagna di sensibilizzazione, finalizzata a promuovere comportamenti corretti e una maggiore attenzione alla sicurezza dei bambini durante il trasporto in auto

11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di maggio 2026

11:30 - Bnp Paribas - Presentazione nuovo modello di Wealth Management - Sede Bnp Paribas, Torre Diamante, Milano - Bnp Paribas presenta un nuovo modello di Wealth Management, dedicato al patrimonio delle grandi famiglie italiane

14:00 - MIMIT - Tavolo Liberty Magona - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo Liberty Magona. Previsto un giro tavolo per gli operatori

14:30 - Rendiconto generale INPS 2025 - Sede INPS di via Ciro il Grande, Roma - Il Rendiconto generale INPS 2025, sarà redatto dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto. Parteciperà, tra gli altri, il Presidente del CIV, Roberto Ghiselli

15:30 - MIMIT - Tavolo JSW Steel Italy Piombino - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo JSW Steel Italy Piombino. Previsto un giro tavolo per gli operatori

16:30 - Assemblea Generale 2026 di Confindustria Moda - Palazzo Mezzanotte, Milano - L'evento annuale che riunisce i vertici del settore e le istituzioni per discutere strategie di ripresa e innovazione. Tema scelto per l'edizione 2026 è "Le nuove rotte: Trasformarsi per restare Leader"

17:00 - "I-Hour” sulla "k-shaped recovery" - Terrazza Palestro, Milano - Evento Promosso dallo studio legale i-law, attivo nella gestione e tutela del credito in ambito bancario e finanziario. Interverranno, Gregorio De Felice (Chief Economist di Intesa Sanpaolo), Davide Sarina (Senior partner dello studio legale i-law), Giulia Galati (Equity partner dello studio legale i-law), Riccardo Marciò (Responsabile Direzione NPL di Banco Desio) e Daniele Patruno (CEO Europa Investimenti)

17:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra al MIMIT i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere attive in Italia: Api-Ip, Eni, Q8

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Esprinet - Appuntamento: Partecipazione alla Mid & Small | Virtual Conference, organizzata da Virgilio IR

I Grandi Viaggi - CDA: Relazione Semestrale

ITway - CDA: Bilancio

Mondo TV - Assemblea: Bilancio

Nike - Risultati di periodo

Tenax International - Assemblea: Bilancio



Mercoledì 01/07/2026

Appuntamenti:

ECB Forum on Central Banking 2026 - L'evento annuale, organizzato dalla BCE, si svolge a Sintra e riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari, giornalisti e altri professionisti. Il tema di quest'anno è "Shaping Europe’s future: innovation, growth and stability". Tra i partecipanti, Kevin Warsh, Christine Lagarde, il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta Piero Cipollone e Philip Lane (da lunedì 29/06/2026 a mercoledì 01/07/2026)

Mid & Small Virtual 2026 - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate di piccola e media capitalizzazione, per presentare risultati e prospettive future. Per questa edizione, 45 società europee incontreranno investitori istituzionali in modalità virtuale, attraverso meeting one-to-one e in piccoli gruppi (da martedì 30/06/2026 a giovedì 02/07/2026)

Banca d'Italia - Indagine sulle imprese industriali e dei servizi

Auto - Immatricolazioni di giugno a cura del Ministero dei Trasporti

09:00 - ENEA - Incontro sulle comunità energetiche rinnovabili - Sede CNEL, Roma - Convegno "Energia condivisa per una nuova infrastruttura sociale – Le Comunità Energetiche Rinnovabili, driver di innovazione, servizi e sviluppo territoriale", organizzato da ENEA, con il CNEL e l'Osservatorio Comunità Energetiche. Intervengono, tra gli altri, la presidente ENEA Francesca Mariotti, il presidente CNEL Renato Brunetta e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin

09:30 - Scenari Immobiliari - Hospitality Forum 2026 - Palazzo Lombardia, Milano - Ottava edizione del convegno durante il quale verrà presentato il Rapporto 2026 sul mercato immobiliare alberghiero a cura di Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello Sgr. Tra gli interventi, Mario Breglia (Presidente, Scenari Immobiliari), Giampiero Schiavo (AD, Castello Sgr), Gianmarco Mazzi (Ministro del Turismo), Fabio Fois (Head of Investment Research di Anima SGR) e Luca Boccato (AD, HNH Hospitality), Gabriele Burgio (Presidente e AD, Alpitour World)

09:30 - Presentazione Rapporto Welfare Index PMI 2026 - Roma, Palazzo della Cancelleria - Presentazione del Rapporto 2026 Welfare Index PMI e premiazione delle Imprese Welfare Champion organizzata da Generali dal titolo "IL WELFARE AZIENDALE CHE GENERA VALORE - Le PMI vincono la sfida: dalla consapevolezza all'impatto"

10:30 - Rapporto Gem Italia 2025-2026 - Roma, Horti Sallustiani - Presentazione del Rapporto Gem Italia 2025-2026 promosso da Unioncamere, Universitas Mercatorum e Global Entrepreneurship Monitor, che analizza in modo approfondito il contesto imprenditoriale nazionale, offrendo dati precisi e informazioni rilevanti sui principali aspetti del processo imprenditoriale. Tra gli interventi, Giuseppe Tripoli, Segretario generale di Unioncamere, Alessandra Micozzi, Coordinatrice scientifica del GEM Italia, Gaetano Fausto Esposito, DG del Centro Studi Tagliacarne, Fausta Bergamotto, Sottosegretario di Stato al MIMIT e Giovanni Cannata, Rettore Universitas Mercatorum

14:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento di Assorisorse "Energia e materie prime per la competitività delle filiere produttive" a Roma Eventi, Piazza di Spagna

15:30 - ARERA - Relazione annuale 2026 - Roma, Palazzo Montecitorio - Presentazione della Relazione annuale 2026 di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) al Governo e al Parlamento sullo stato dei servizi e sull'attività svolta. Si tratta della prima relazione del nuovo Collegio, insediatosi lo scorso gennaio

16:30 - Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione - Ministri Urso e Tajani - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, copresiede, insieme con il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, la Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione. Previsto un giro tavolo per gli operatori

17:00 - Invitalia - Prima edizione del Premio "Le donne di ora" - Roma, L'Opificio - Cerimonia di assegnazione del Premio "Le donne di ora", riconoscimento ideato e promosso da Invitalia, per celebrare e valorizzare il talento femminile e il contributo delle donne alla vita imprenditoriale del Paese. In occasione della premiazione saranno presentati i risultati del Focus sull'imprenditoria femminile, realizzato dal Centro Studi di Invitalia. Saranno presenti tra gli altri, i ministri Marina Calderone, e Adolfo Urso, Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria e Bernardo Mattarella, AD di Invitalia

Borsa:

Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

General Mills - Risultati di periodo

12:00 - Blackrock - Appuntamento: Presentazione del Mid Year Global Outlook 2026. Bruno Rovelli, Managing Director - Chief Investment Strategist di BlackRock Italia presenterà le prospettive economiche e dei mercati finanziari per la seconda metà del 2026 - presso gli Uffici BlackRock a Milano



Giovedì 02/07/2026

Appuntamenti:

Mid & Small Virtual 2026 - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate di piccola e media capitalizzazione, per presentare risultati e prospettive future. Per questa edizione, 45 società europee incontreranno investitori istituzionali in modalità virtuale, attraverso meeting one-to-one e in piccoli gruppi (da martedì 30/06/2026 a giovedì 02/07/2026)

Insurtech Days 2026 - Le Village by CA, Milano - Evento dedicato all'innovazione assicurativa promossa da Italian Insurtech Association (IIA), che riunisce la community assicurativa italiana per fare il punto sullo stato dell'arte della digitalizzazione del mercato assicurativo. Attesi, tra gli altri, rappresentanti di IIA, Visa, EY, Generali, Reale Mutua, Sara Assicurazioni, Toyota Assicurazioni, AXA, UniSalute, Humanitas, San Raffaele e altri player del mercato assicurativo, sanitario e tecnologico (da giovedì 02/07/2026 a venerdì 03/07/2026)

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

Banca d'Italia - Ita-coin

09:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting, Claudia Buch - Dichiarazione introduttivo della Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE, Claudia Buch, in audizione alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles

10:00 - CULTURA + IMPRESA DAY - Milano, MEET Digital Culture Center - Workshop di premiazione della XIII edizione del Premio CULTURA + IMPRESA. La giornata si svolgerà, al mattino con la premiazione di progetti dedicati ad arte ed impresa, e il pomeriggio ci sarà WELLBEING IN ARTS, un forum su arti e cultura per la salute e il benessere delle persone con imprese, istituzioni culturali, fondazioni e mondo della ricerca

10:00 - ANEV - 4° Summit eolico offshore - Roma, Sala Del Chiostro dell’Università "La Sapienza" - Appuntamento di riferimento per il settore eolico marino con un confronto tra Istituzioni, Imprese, Associazioni, Enti regolatori, operatori del settore e stakeholder nazionali e internazionali sulle prospettive di sviluppo dell'eolico offshore in Italia, dedicato al tema "Dalla pianificazione all'autorizzazione: percorsi per accelerare lo sviluppo dell'eolico offshore e il suo contributo alla decarbonizzazione del sistema elettrico italiano"

10:30 - Assemblea ANIA 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - All'evento parteciperanno rappresentanti del governo, delle istituzioni, del mondo finanziario, assicurativo e accademico e verrà fatto il punto sull'andamento del mercato, sulle attività associative e sulle prossime sfide per il settore alla luce dell'attuale contesto socioeconomico del Paese. Interverranno, tra gli altri, i ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso, e Giovanni Liverani (Presidente dell'ANIA)

11:00 - Garante privacy - Relazione annuale 2025 - Camera dei Deputati - L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali presenta la Relazione al Parlamento sull'attività svolta nel 2025, il bilancio dell'attività 2025 e le sfide future. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle associazioni dei consumatori

15:00 - Question time - Ministro Urso - Senato della Repubblica - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Senato

15:00 - SACE - Presentazione Rapporto Export 2026 - Roma, Palazzo Wedekind - Presentazione del Rapporto Export di SACE, alla sua XIX edizione "L'Italia alla sfida dell'export". L'evento sarà un importante momento di confronto tra Istituzioni, aziende e attori del Sistema Paese sulle sfide e le opportunità del Made in Italy nel mondo. Interverranno, tra gli altri, i ministri Giorgetti, Tajani e Urso, i Presidenti di SACE, Ansaldo Nucleare e ICE, gli AD di Marcegaglia Holding, SACE e SIMEST

17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Archivio Storico - Cerimonia in occasione del 30° anniversario dell'inaugurazione dell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

18:30 - Ambasciata USA - Independence Day 2026 - Roma, Villa Taverna - Tradizionale ricevimento organizzato dall'Ambasciata degli Stati Uniti per celebrare l'Independence Day, al quale partecipano ministri, parlamentari, diplomatici e uomini d'affari. Tra i presenti, oltre all'ambasciatore americano in Italia, ci saranno i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro della Difesa Guido Crosetto

Aziende:

Sostravel.Com - CDA: Preconsuntivo Semestrale



Venerdì 03/07/2026

Appuntamenti:

Insurtech Days 2026 - Le Village by CA, Milano - Evento dedicato all'innovazione assicurativa promossa da Italian Insurtech Association (IIA), che riunisce la community assicurativa italiana per fare il punto sullo stato dell'arte della digitalizzazione del mercato assicurativo. Attesi, tra gli altri, rappresentanti di IIA, Visa, EY, Generali, Reale Mutua, Sara Assicurazioni, Toyota Assicurazioni, AXA, UniSalute, Humanitas, San Raffaele e altri player del mercato assicurativo, sanitario e tecnologico (da giovedì 02/07/2026 a venerdì 03/07/2026)

10:00 - Assemblea Pubblica Federagenti - L'assemblea dal titolo "Ogni porto, una storia, un futuro" di Federagenti e quindi gli agenti e raccomandatari marittimi italiani, si svolgerà a Civitavecchia, presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (Molo Vespucci)

11:00 - Assemblea Generale di Assovetro - Roma, Palazzo Ripetta - Durante l'Assemblea si svolgerà l'elezione del nuovo Presidente. Nella parte pubblica, dopo la relazione del Presidente e un messaggio di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ci sarà lo svolgimento di 2 tavole rotonde, una politica ed una tecnica sulla competitività, la transizione ecologica del settore vetro, la politica energetica e il futuro della manifattura

Borsa:

Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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