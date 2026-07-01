Borse asiatiche miste, yen ai minimi da 40 anni sul dollaro

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse asiatiche, dopo che Tokyo e Seul hanno messo a segno significativi rally nel primo semestre, a causa di nuove difficoltà nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre le valute globali si sono indebolite nei confronti del dollaro sulle crescenti aspettative di un imminente rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve.



Lo yen è ai minimi da 40 anni sul dollaro. Bloomberg News ha riferito che il massimo responsabile valutario giapponese, Atsushi Mimura, ha definito efficace l'intervento sul mercato dei cambi effettuato due mesi fa per sostenere lo yen, aggiungendo che alcuni funzionari degli Stati Uniti si sono mostrati favorevoli alla mossa.



Segno più per il listino di Tokyo , con il Nikkei 225 in aumento dello 0,88%; Shenzhen scende dello 0,85%, mentre Shanghai sale dello 0,45%.



In frazionale calo Hong Kong (-0,63%); con analoga direzione, in forte calo Seul (-1,77%). Leggermente positivo Mumbai (+0,69%); poco sotto la parità Sydney (-0,66%).



Andamento piatto per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra una variazione percentuale pari a -0,07%. Appiattita la performance dell' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un modesto -0,1%. Sostanziale invarianza per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile -0,11%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,71%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,74%.





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