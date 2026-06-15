Brilla il mercato di Tokyo dopo accordo USA-Iran

Si è aperta oggi la riunione di due giorni della Bank of Japan

(Teleborsa) - Avvio di settimana euforico per la borsa di Tokyo che, insieme alle altre principali borse asiatiche ancora in contrattazioni, festeggia l'annuncio di un accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto. Un'intesa che si propone di sancire la riapertura dello Stretto di Hormuz e che sta facendo scendere il prezzo del petrolio Brent sotto gli 85 dollari al barile.



A fare da assist al mercato giapponese contribuisce anche la riunione della Bank of Japan, iniziata oggi e che terminerà domani con attese di un rialzo dei tassi di 25 punti base.



L'indice giapponese Nikkei 225 mostra un balzo del 4,85%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per Shenzhen, che avanza del 3,54%.



In moderato rialzo Hong Kong (+0,55%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione di Seul (+5,5%).



In netto miglioramento Mumbai (+1,68%); come pure, positivo Sydney (+1,47%) alle prese con la riunione di politica monetaria della Reserve Bank of Australia.



Piccolo spunto rialzista per l' euro contro la valuta nipponica , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,28%. La giornata del 14 giugno si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo +0,17%. Allunga timidamente il passo l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto progresso dello 0,32%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,58%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,75%.

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