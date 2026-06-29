Tokyo in frazionale ribasso in un'Asia contrastata

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Tokyo , con il Nikkei 225 che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%; sulla stessa linea, giornata negativa per Shenzhen, in calo dell'1,15%. Balza in alto Hong Kong (+1,77%); variazioni negative per Seul (-1,18%). Consolida i livelli della vigilia Mumbai (-0,05%); poco sopra la parità Sydney (+0,38%).



Contrastate le borse asiatiche lunedì, con gli investitori che hanno guardato da un lato all’allentamento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dopo le notizie secondo cui Washington e Teheran avrebbero ripreso i colloqui, e dall'altro alle nuove frizioni commerciali regionali, dopo che la Cina ha inasprito i controlli sulle esportazioni verso 20 entità giapponesi.



Andamento piatto per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra una variazione percentuale pari a +0,1%. Appiattita la performance dell' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un modesto +0,03%. Sostanziale invarianza per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile +0,07%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,64%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,72%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Lunedì 29/06/2026

01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,1%; preced. 2,8%)



Martedì 30/06/2026

01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)

01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)



Mercoledì 01/07/2026

01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 16 punti; preced. 17 punti)

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,9 punti; preced. 54,5 punti).

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