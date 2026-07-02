Alla deriva la Borsa di Tokyo e a picco Seul, pesa il sell-off sui chip AI
(Teleborsa) - Seduta di vendite per le principali borse asiatiche trascinate dalla Corea del Sud, mentre una nuova ondata di vendite sui titoli globali legati all’intelligenza artificiale ha colpito duramente i produttori di semiconduttori, con le preoccupazioni sulla spesa per infrastrutture AI che hanno prevalso sui dati economici regionali ancora solidi.
A Seul i pesi massimi del settore chip Samsung Electronics e SK Hynix hanno registrato un calo rispettivamente del 7,5% e del 9,2%, estendendo le perdite dopo una debole sessione notturna a Wall Street.
Giornata nera per la Borsa di Tokyo, che affonda con una discesa dell'1,60%; sulla stessa linea, profondo rosso per Shenzhen, in netto calo del 3,19%. In denaro Hong Kong (+0,84%); pesante la Borsa di Seul (-4,86%). Guadagni frazionali per Mumbai (+0,43%); pressoché invariato Sydney (-0,06%).
Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato -0,06%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'1 luglio si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo +0,06%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,75%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,74%.
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