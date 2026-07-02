Alla deriva la Borsa di Tokyo e a picco Seul, pesa il sell-off sui chip AI

(Teleborsa) - Seduta di vendite per le principali borse asiatiche trascinate dalla Corea del Sud, mentre una nuova ondata di vendite sui titoli globali legati all’intelligenza artificiale ha colpito duramente i produttori di semiconduttori, con le preoccupazioni sulla spesa per infrastrutture AI che hanno prevalso sui dati economici regionali ancora solidi.



A Seul i pesi massimi del settore chip Samsung Electronics e SK Hynix hanno registrato un calo rispettivamente del 7,5% e del 9,2%, estendendo le perdite dopo una debole sessione notturna a Wall Street.



Giornata nera per la Borsa di Tokyo , che affonda con una discesa dell'1,60%; sulla stessa linea, profondo rosso per Shenzhen, in netto calo del 3,19%. In denaro Hong Kong (+0,84%); pesante la Borsa di Seul (-4,86%). Guadagni frazionali per Mumbai (+0,43%); pressoché invariato Sydney (-0,06%).



Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un moderato -0,06%. Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'1 luglio si presenta piatta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un esiguo +0,06%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,75%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,74%.

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