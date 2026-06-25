Le Borse di Tokyo e Seul volano trainate dai titoli tecnologici

(Teleborsa) - Volano i listini di Tokyo e Seul
, dopo due giorni di flessione, grazie alla corsa dei titoli dei chip dopo previsioni di vendita
eccezionali di Micron Technology
, che hanno riacceso l'entusiasmo per il settore dell'intelligenza artificiale
dopo i timori delle sedute precedenti. A rafforzare le prospettive positive sul comparto, la sudcoreana SK Hynix ha annunciato l'intenzione di quotarsi negli Stati Uniti con una IPO di 29 miliardi di dollari. Anche Kioxia Holdings, fornitore di memorie NAND e azienda di maggior valore in Giappone, ha dichiarato di voler offrire azioni sul mercato statunitense.
Nel dettaglio, scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
, che sta mettendo a segno un guadagno del 4,75%; sulla stessa linea, giornata brillante per Shenzhen
, che avanza dell'1,54%. In forte calo Hong Kong
(-1,60%); in netto miglioramento Seul
(+6,75%). In rialzo Mumbai
(+0,74%); leggermente negativo Sydney
(-0,51%).
Andamento piatto per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,06%. Appiattita la performance dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un modesto +0,04%. Sostanziale invarianza per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,03%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,65%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,73%.