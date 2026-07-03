Asia in rialzo con acquiosti su settore tech. Bene Borsa di Tokyo
(Teleborsa) - Le borse asiatiche rimbalzano nell'ultima seduta della settimana, in scia agli acquisti sul settore tecnologico, dopo la correzione degli ultimi giorni. A stimolare il buon andamento del settore ha concorso l'allentamento delle preoccupazioni su un possibile rallentamento della spesa per l'Intelligenza artificiale, che aveva penalizzato i semiconduttori negli ultimi giorni.
I mercati hanno beneficiato anche di una ulteriore distensione delle relazioni con il Medioriente, ma i volumi sono risultati sottili per effetto della chiusura per festività di Wall Street.
Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo, che ha beneficiato anche del positivo dato del PMI dei servizi, migliore delle attese: il Nikkei 225 che mostra una plusvalenza dell'1,31%. male le borse cinesi, con Shenzhen che crolla del 2,65%.
In denaro Hong Kong (+0,99%); ottima la prestazione di Seul (+5,39%).
In frazionale progresso Mumbai (+0,67%); sulla stessa linea, in rialzo Sydney (+1,31%).
Composto rialzo per l'euro contro la valuta nipponica, che si muove con un guadagno dello 0,22%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato +0,13%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un timido +0,17%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,79%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,74%.
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