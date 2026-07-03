Asia in rialzo con acquiosti su settore tech. Bene Borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche rimbalzano nell'ultima seduta della settimana, in scia agli acquisti sul settore tecnologico, dopo la correzione degli ultimi giorni. A stimolare il buon andamento del settore ha concorso l'allentamento delle preoccupazioni su un possibile rallentamento della spesa per l'Intelligenza artificiale, che aveva penalizzato i semiconduttori negli ultimi giorni.



I mercati hanno beneficiato anche di una ulteriore distensione delle relazioni con il Medioriente, ma i volumi sono risultati sottili per effetto della chiusura per festività di Wall Street.



Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo , che ha beneficiato anche del positivo dato del PMI dei servizi, migliore delle attese: il Nikkei 225 che mostra una plusvalenza dell'1,31%. male le borse cinesi, con Shenzhen che crolla del 2,65%.



In denaro Hong Kong (+0,99%); ottima la prestazione di Seul (+5,39%).



In frazionale progresso Mumbai (+0,67%); sulla stessa linea, in rialzo Sydney (+1,31%).



Composto rialzo per l' euro contro la valuta nipponica , che si muove con un guadagno dello 0,22%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro nei confronti della divisa cinese , che sta facendo un moderato +0,13%. Seduta trascurata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un timido +0,17%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,79%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,74%.

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