Giornata da dimenticare per Tokyo e Seul
(Teleborsa) - Seduta pesante per le Piazze asiatiche, in particolare per il Giappone e la Corea del Sud con il sell-off sul settore tecnologico. Il calo è avvenuto nonostante i risultati eccezionali di Micron, con il sentiment che si è deteriorato dopo che Apple ha segnalato l’aumento dei costi di memoria e archiviazione incrementando i prezzi di Mac e iPad, riaccendendo i timori su come i maggiori costi legati all’infrastruttura AI possano influire sulla domanda tecnologica in senso più ampio.
Guardando ai listini, a Tokyo, forte calo del Nikkei 225 (-4,5%) e Crolla Seul (-6,85%). Giù il mercato di Hong Kong (-1,51%) e perde terreno Shenzhen, che ritraccia dello 0,72%.
Consolida i livelli della vigilia Sydney (+0,12%). I mercati indiani erano chiusi per la festività del Muharram.
Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. Modesto recupero sui valori precedenti per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano in progresso dello 0,22%. La giornata del 25 giugno si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo +0,06%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,61%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,73%.
Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:
Lunedì 29/06/2026
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,1%)
Martedì 30/06/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (preced. 2,5%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (preced. 0,5%).
```