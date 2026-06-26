Giornata da dimenticare per Tokyo e Seul

(Teleborsa) - Seduta pesante per le Piazze asiatiche, in particolare per il Giappone e la Corea del Sud con il sell-off sul settore tecnologico. Il calo è avvenuto nonostante i risultati eccezionali di Micron , con il sentiment che si è deteriorato dopo che Apple ha segnalato l’aumento dei costi di memoria e archiviazione incrementando i prezzi di Mac e iPad, riaccendendo i timori su come i maggiori costi legati all’infrastruttura AI possano influire sulla domanda tecnologica in senso più ampio.



Guardando ai listini, a Tokyo , forte calo del Nikkei 225 (-4,5%) e Crolla Seul (-6,85%). Giù il mercato di Hong Kong (-1,51%) e perde terreno Shenzhen, che ritraccia dello 0,72%.



Consolida i livelli della vigilia Sydney (+0,12%). I mercati indiani erano chiusi per la festività del Muharram.



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. Modesto recupero sui valori precedenti per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano in progresso dello 0,22%. La giornata del 25 giugno si presenta piatta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un esiguo +0,06%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,61%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,73%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Lunedì 29/06/2026

01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,1%)



Martedì 30/06/2026

01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (preced. 2,5%)

01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (preced. 0,5%).

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