Mercati asiatici incerti con Tokyo in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Seduta incerta per i mercati asiatici con gli investitori che stanno valutando le conseguenze dello shock energetico causato dalla guerra in Iran e si interrogano su quanto sia sostenibile il rally dell'azionario trainato dai titoli legati all'intelligenza artificiale.



In tal senso, sono attesi nuovi spunti dalle trimestrali che dovrebbero fornire ulteriori indicazioni sulla capacità delle aziende tecnologiche di mettere a frutto i propri investimenti nel settore AI.



Prevale la cautela a Tokyo , con il Nikkei 225 che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%; sulla stessa linea, Shenzhen ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.



Buona la prestazione di Hong Kong (+0,97%); in ribasso Seul (-0,8%).



In frazionale progresso Mumbai (+0,62%); senza direzione Sydney (-0,15%).



Piccolo passo in avanti per l' euro contro la valuta nipponica , che sta portando a casa un misero +0,32%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un moderato +0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che scambia sui valori della vigilia.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,81%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,73%.







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