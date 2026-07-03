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Borsa chiusa a New York
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03 luglio 2026 - 07.30
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(Teleborsa) - Oggi, 3 luglio, a New York le contrattazioni sono chiuse in occasione dell'Independence Day.
(Foto: igorvkv | 123RF)
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