Il vertice NATO di Ankara assicura l'impegno incrollabile per la difesa comune

Il vertice del 7-8 luglio vedrà un'Europa coesa di fronte alle molte perplessità di Trump

(Teleborsa) - "L'impegno incrollabile" per la difesa collettiva secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Trattato NATO. Dovrebbe essere questo, a meno di sorprese, il cuore della dichiarazione congiunta, approvata dagli ambasciatori degli Stati rappresentativi della NATO al vertice di Ankara del 7-8 luglio. Dichiarazione che, a meno di sorprese, dovrebbe essere siglata dai leader, incluso il Presidente americano Donald Trump.



I leader della NATO, in particolare quelli europei, si apprestano a rinnovare la collaborazione strategica per la pace, dopo che in questi ultimi mesi molti eventi hanno messo a rischio l'esistenza stessa del Trattato e lo stesso Trump ha ventilato la possibilità di uscita dal Patto Nord-Atlantico.



I membri Nato si impegneranno poi a erogare all'Ucraina 70 miliardi di euro (circa 80 miliardi di dollari) nel 2026 ed una cifra "equivalente" nel 2027, per fornire assistenza militare senza precedenti e supportare la sua capacità di difendersi.



Il testo afferma inoltre che "gli Alleati ribadiscono che l'Iran non deve mai possedere un'arma nucleare e invitano l'Iran a rispettare pienamente la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz".



Dai leader europei arriveranno rassicurazioni che l'UE si impegna a tracciare "percorsi credibili" per portare le spese della difesa al 5% del PIL - "Un'Europa più forte in una Nato più forte" - dopo che il Presidente USA ha ripetutamente accusato il Vecchio Continente di aver fatto troppo affidamento sugli Stati Uniti per proteggere i suoi confini. L'impegno viene ribadito in una fase molto delicata, mentre da Mosca arriva una nuova minaccia alla Polonia, colpevole di produrre droni per Kiev. "Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza", ha avvertito il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, minacciando uno dei Paesi europei membri della NATO.



Sul fronte statunitense, non vi è certezza di quello che farà il Presidente Trump, che recentemente ha minacciato l'uscita degli USA dalla NATO, accusando l'Europa di aver fatto troppo poco per sostenere gli Alleati nella guerra in Iran e di fare troppo affidamento sugli Stati Uniti per proteggersi.



Frattanto, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha reso chiaro l'obiettivo del vertice di quest'anno: "Il compito che ci attende è chiaro: trasformare gli impegni degli Alleati in risultati concreti. Maggiori investimenti, produzione industriale e sostegno continuo all'Ucraina. Tutto ciò contribuisce a una NATO più forte e a una maggiore sicurezza per tutti noi".



L'incontro dei Leader in pompa magna al Palazzo presidenziale di Ankara sarà preceduto da un maxi forum dell'industria della difesa, dove i partecipanti sigleranno accordi ed alleanze per diversi miliardi di dollari, per rendere chiaro che l'impegno, lato UE, è reale e concreto. Una forte deterrenza e difesa - si spiega - richiedono forze armate forti ed equipaggiamento adeguato, comprese armi, veicoli e nuove tecnologie. Per questo, la NATO sta collaborando con l'industria per aumentare la produzione, rafforzare le catene di approvvigionamento e fornire le capacità di cui l'Alleanza ha bisogno, con rapidità e su vasta scala.



In seguito all'impegno assunto lo scorso anno di investire il 5% del PIL nella difesa, nel 2025, gli Alleati europei e il Canada hanno aumentato i loro investimenti nella difesa di 139 miliardi di dollari in termini nominali. Alcuni Alleati raggiungeranno l'obiettivo del 5% già nel 2026, con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, ma altri con l'Albania sono ancora lontani dal 2%. Il Vertice di Ankara punta a garantire che gli Alleati non solo investano di più, ma che investano anche nelle capacità necessarie per garantire la sicurezza.



(Foto: NATO)

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