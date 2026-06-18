Seduta brillante per Tokyo

(Teleborsa) - A Tokyo , scambia in deciso rialzo il Nikkei 225 (+2,04%), consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza Shenzhen, che continua gli scambi al 2,47%. Pessimo il mercato di Hong Kong (-1,81%); in netto miglioramento Seul (+1,68%). Sui livelli della vigilia Mumbai (-0,04%); leggermente negativo Sydney (-0,43%).



La Fed ha lasciato i tassi di interesse invariati, come ampiamente previsto, ma ha segnalato che i responsabili della politica monetaria vedono ancora margini per un inasprimento nel corso dell’anno. Le proiezioni aggiornate mostrano che nove dei 19 funzionari della Fed si aspettano almeno un rialzo dei tassi nel 2026. I mercati dei futures hanno successivamente prezzato una probabilità dell’83% di un rialzo entro dicembre, secondo lo strumento CME FedWatch.



I mercati beneficiano dell'allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran grazie all'accordo di pace provvisorio, raggiunto nei giorni scorsi, che proroga il cessate il fuoco e crea un quadro negoziale per un accordo più ampio, attenuando i timori di prolungate interruzioni alle forniture energetiche del Medio Oriente. La firma è attesa venerdì in Svizzera.



Appiattita la performance dell' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto +0,1%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile +0,14%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato +0,14%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,61%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,73%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Venerdì 19/06/2026

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,4%).

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