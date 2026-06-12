Scuola, Anief al tavolo tecnico PNRR per evidenziare ritardi erogazione risorse e tempi progetti

"La prossima settimana, il, si terrà al, convocato dopo le numeroseche come organizzazione sindacale abbiamo portato avanti negli ultimi 60 giorni.Al tavolo porteremo, a partireUna situazione che penalizza il personale, ancora in attesa dei compensi dovuti, e che mette in difficoltà le stesse scuole nel rispettare gli impegni assunti nei confronti dei fornitori esterni e nel procedere con le necessarie assunzioni". Lo ha dichiarato"Riteniamo inoltre indispensabile una, sia per i progetti relativi ai campus didattici sia per leconsiderato che lanon ha consentito alle scuole di inoltrare la rendicontazione finale.Un altro tema sul quale chiediamo chiarezza riguarda. Ad oggi, infatti, non è ancora arrivata una nota esplicativa chiara da parte dell’Amministrazione e dell’Unità di missione che definisca le modalità di impiego di queste risorse.Infine, affronteremo la questione delPoiché il recente rinnovo contrattuale non ha risolto il problema, è necessarioIl. A partire da chi ha sostenuto l’intera attività amministrativa, come il personale di segreteria e i DSGA, è necessario dare risposte concrete e tempestive", conclude Sorrentino.