Scuola, Anief al tavolo tecnico PNRR per evidenziare ritardi erogazione risorse e tempi progetti

"La prossima settimana, il 17 giugno
, si terrà al Ministero dell’Istruzione il tavolo tecnico sul PNRR
, convocato dopo le numerose sollecitazioni
che come organizzazione sindacale abbiamo portato avanti negli ultimi 60 giorni.
Al tavolo porteremo diverse problematiche
, a partire dai ritardi nell’erogazione delle risorse alle scuole per le rendicontazioni effettuate ormai da oltre un anno.
Una situazione che penalizza il personale, ancora in attesa dei compensi dovuti, e che mette in difficoltà le stesse scuole nel rispettare gli impegni assunti nei confronti dei fornitori esterni e nel procedere con le necessarie assunzioni". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, capo dipartimento, Anief - Condir.
"Riteniamo inoltre indispensabile una proroga delle scadenze del 30 giugno
, sia per i progetti relativi ai campus didattici sia per le rendicontazioni previste dal DM 65 e dal DM 66,
considerato che la piattaforma Futura
non ha consentito alle scuole di inoltrare la rendicontazione finale.
Un altro tema sul quale chiediamo chiarezza riguarda l’utilizzo dei cosiddetti costi indiretti
. Ad oggi, infatti, non è ancora arrivata una nota esplicativa chiara da parte dell’Amministrazione e dell’Unità di missione che definisca le modalità di impiego di queste risorse.
Infine, affronteremo la questione del compenso dei dirigenti scolastici e dell’obbligo di versare il 20% al Fondo nazionale.
Poiché il recente rinnovo contrattuale non ha risolto il problema, è necessario chiarire definitivamente la situazione per evitare ulteriori elementi di conflittualità all’interno delle scuole.
Il personale coinvolto nelle attività del PNRR non può più aspettare
. A partire da chi ha sostenuto l’intera attività amministrativa, come il personale di segreteria e i DSGA, è necessario dare risposte concrete e tempestive", conclude Sorrentino.
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