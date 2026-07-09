La danese Danfoss si aggiudica Alfagomma in liquidazione: firmato l'accordo definitivo

(Teleborsa) - Il gruppo danese Danfoss ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Alfagomma, produttore globale di tubi e raccordi con sede a Vimercate, che entrerà a far parte della divisione Fluid Conveyance, che produce tubi e raccordi per veicoli, aeromobili, applicazioni marine, attività minerarie, industria alimentare e delle bevande, macchinari mobili e industriali e numerose altre applicazioni.



L'annuncio odierno è arrivato al termine del periodo di esclusiva che era stato concesso dal collegio dei liquidatori all'esito dell'esame delle offerte vincolanti pervenute nell'ambito del processo competitivo avviato per la valorizzazione del gruppo italiano e curato da Lazard. Alfagomma era stata posta l'anno scorso in liquidazione volontaria dopo un profondo dissidio tra i due fratelli Enrico e Guido Gennasio, detentori del 50% ciascuno.



Danfoss, fondata nel 1933, è un gruppo globale specializzato nella progettazione e produzione di componenti e sistemi avanzati per i settori Mobile & Industrial Hydraulics, Power Electronics & Drives, HVACR & Climate Technologies. Nel 2025 Danfoss ha generato ricavi pari a 9,4 miliardi di euro e impiegava circa 39.000 dipendenti a livello globale. Danfoss dispone già oggi di una presenza significativa in Italia, con una piattaforma industriale e commerciale consolidata e numerosi stabilimenti, uffici e centri operativi distribuiti sul territorio nazionale. Tale presenza è stata ulteriormente rafforzata negli ultimi anni anche attraverso le acquisizioni di Palladio Compressors e Hydro Holding. Danfoss è una società a controllo familiare con una struttura azionaria concentrata e stabile, i cui azionisti di controllo, la Bitten & Mads Clausen's Foundation e la famiglia Clausen, detengono complessivamente oltre il 99% del capitale. Alfagomma, fondata nel 1956, opera a livello globale attraverso 28 siti produttivi e di assemblaggio, impiega circa 4.500 persone e genera un fatturato di circa 600 milioni di euro.



"Alfagomma è uno dei nomi più rispettati del nostro settore - ha dichiarato Domenico Traverso, presidente della divisione Fluid Conveyance di Danfoss Power Solutions - Unendo due aziende con punti di forza complementari, stiamo creando un leader globale nel mercato dei tubi e raccordi, con capacità produttive e distributive di assoluto livello e un forte know-how applicativo. Questa combinazione rafforzerà la nostra capacità di supportare i clienti a livello globale e costituirà una solida piattaforma per una crescita sostenibile e di lungo periodo".



L'operazione, di cui non stati divulgati i dettagli finanziari, è soggetta alle necessarie autorizzazioni e dovrebbe essere completata entro il quarto trimestre del 2026. Fino al closing, le due aziende continueranno a operare in modo indipendente, con particolare attenzione alla continuità operativa, alla stabilità e al mantenimento dell'elevato livello di servizio che i clienti si aspettano.



"Questa operazione rappresenta il risultato positivo di un processo strutturato finalizzato a garantire la continuità aziendale e a preservare il valore di lungo termine di Alfagomma per tutti i suoi stakeholder - ha commentato il collegio dei liquidatori di Alfagomma - In Danfoss, abbiamo trovato un importante e ideale partner industriale: un gruppo internazionale leader, a proprietà familiare, che ne condivide i valori e la visione di lungo periodo e che ha assunto un chiaro impegno a rafforzarne le attività, sostenere la base industriale e garantire stabilità, crescita e continui investimenti nelle persone, nelle competenze e nelle attività operative di Alfagomma. Riteniamo che questo rappresenti il miglior risultato possibile per l'azienda, i suoi dipendenti, clienti e fornitori, nonché per le comunità industriali nelle quali Alfagomma opera".

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