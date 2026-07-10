GDF, smantellata "banca occulta" che riciclava proventi illeciti. Sequestrati 2,5 milioni

(Teleborsa) - La Guardia di Finanza di Milano, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano nei confronti di 7 indagati (4 agli arresti domiciliari, un commercialista destinatario della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionale, i rimanenti due sottoposti uno all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'altro all'obbligo di dimora), ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati di frode fiscale e riciclaggio. Contestualmente, è in corso un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 810 mila euro.



L'operazione - che segue le perquisizioni dello scorso 15 maggio, nel corso delle quali erano stati sottoposti a sequestro denaro e beni per oltre 1,7 milioni - ha permesso di smantellare una sofisticata e "invisibile" infrastruttura finanziaria: un sistema illegale che faceva perno su una "banca occulta" utilizzata per evadere il fisco e riciclare i relativi proventi illeciti.



Il circuito illecito si articolava in quattro fasi: 1) le società cartiere: entità giuridiche, gestite da prestanome italiani e stranieri, offrivano a imprese italiane operanti nel settore dei metalli ferrosi un servizio illegale di emissione di fatture per operazioni inesistenti (oltre 134 milioni di euro il volume d'affari complessivo delle false fatturazioni emesse); 2) il pagamento delle fatture fittizie: le imprese italiane beneficiarie della frode effettuavano i pagamenti delle false fatture ricevute, abbattendo così il proprio reddito imponibile; 3) il trasferimento del denaro all'estero: il sodalizio cinese, a fronte dei bonifici ottenuti dalle imprese italiane, provvedeva a spostare il denaro su conti esteri riconducibili ad altri connazionali (oltre 80 milioni di euro l'importo dei trasferimenti verso l'estero accertati); 4) il "cash-back" del denaro: l'importo corrisposto a titolo di pagamento delle fatture false veniva immediatamente restituito agli imprenditori italiani mediante la consegna, ad opera di corrieri appositamente incaricati dai broker cinesi, di un'equivalente cifra di denaro contante, al netto di una commissione per il servizio illegale reso.



Lo schema fraudolento ricostruito è riconducibile al meccanismo del cosiddetto "underground banking system", consistente nel trasferimento di denaro contante al di fuori dei canali finanziari ufficiali e regolamentati, così da aggirare i presidi antiriciclaggio.



Nel corso delle indagini è emerso che uno dei punti di raccolta e smistamento del denaro contante era stato ricavato all'interno di un appartamento di Milano che fungeva da vera e propria sede della "banca occulta". Qui i Finanzieri, nel corso delle perquisizioni svolte a maggio, avevano rinvenuto oltre 120 mila euro in contanti e diverse macchine conta-soldi di ultima generazione, capaci non soltanto di quantificare l'importo ma anche di leggere e memorizzare i numeri seriali delle banconote. Tra i soggetti colpiti da misura cautelare c'è anche un commercialista che, sulla base delle risultanze dell'indagine, avrebbe fornito assistenza all'organizzazione per strutturare la rete di società cartiere incaricate dell'emissione delle false fatture attraverso le quali sono state drenate ingenti risorse finanziarie.

Condividi

```