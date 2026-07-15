PayPal, offerta d'acquisto da 53 miliardi di dollari da Stripe e Advent

(Teleborsa) - Secondo Reuters Stripe e la società di private equity Advent International avrebbero presentato un'offerta congiunta per acquisire PayPal per 60,50 dollari per azione, valutando la società di pagamenti oltre 53 miliardi di dollari. L'offerta, presentata all'inizio del mese, è sostenuta da circa 50 miliardi di dollari di finanziamenti bancari già impegnati e rappresenta un premio di circa il 28% rispetto alla chiusura di martedì. Le azioni PayPal sono balzate di quasi il 17% sulla notizia.



L'agenzia di stampa segnala che Stripe e Advent non avrebbero ancora ricevuto risposta da PayPal e punterebbero a far avanzare i colloqui nelle prossime settimane. Secondo le fonti, l'operazione prevede che Stripe e Advent detengano quote paritarie in PayPal, senza smembrare la società.



L'unione tra Stripe e PayPal, tra le piattaforme di pagamento più utilizzate dai merchant online, creerebbe una delle maggiori società di pagamenti digitali al mondo, con un volume di pagamenti annuo processato di circa 3.700 miliardi di dollari. L'appeal strategico dell'operazione risiede nella complementarità dei due business: Stripe è storicamente focalizzata sui merchant, mentre PayPal porterebbe oltre 430 milioni di conti consumer e relazioni dirette con i clienti attraverso Venmo e il proprio checkout.



(Foto: Photo by Marques Thomas on Unsplash)

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