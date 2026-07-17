"Buy" per Associated British Foods

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Grande giornata per il distributore di prodotti alimentari e da forno , tra i componenti del FTSE 100 , che mette a segno un rialzo dell'1,96%.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Associated British Foods presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 20,06 sterline, con stop loss individuato in area 19,07 pounds, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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