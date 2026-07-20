Milano 15:44
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Dow Jones 15:44
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Londra 15:44
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,03% alle 13:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 51.897,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,03% alle 13:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,03% alle 13:00 e scambia a 51.897,48 punti.
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