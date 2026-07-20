Male il comparto utility in Italia (-2,15%)
(Teleborsa) - Rosso per il settore utility italiano, che si discosta dal buon andamento dell'indice Utilities dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 54.165,3 in ribasso del 2,15%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l'indice EURO STOXX Utilities che avanza a 593, dopo che in principio di giornata era a 586.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione del comparto utility, giornata incolore per Italgas, che chiude la giornata del 20 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,89% rispetto alla seduta precedente.
Performance infelice per Hera, che chiude la giornata del 20 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,71% rispetto alla seduta precedente.
Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice utility, discesa moderata per Acea, che chiude la giornata del 20 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,72% rispetto alla seduta precedente.
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