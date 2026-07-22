Milano 13:58
52.720 +0,83%
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Dow Jones 21-lug
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Londra 13:58
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Giornata positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude a 31.812,9.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 31.628,8. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 32.048,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 31.444,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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