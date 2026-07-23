Borse asiatiche in rialzo guidate dal tech, rialzo petrolio frena però i guadagni

(Teleborsa) - Segno più per il listino di Tokyo , con il Nikkei 225 in aumento dello 0,93%, così come Shenzhen, che guadagna lo 0,71%.



Le borse asiatiche salgono sostenute dall'ottimismo sulla spesa in intelligenza artificiale, anche se i guadagni restano contenuti per il rialzo del petrolio legato alle tensioni in Medio Oriente. Alphabet ha alzato le previsioni di capex annuale di 15 miliardi di dollari aggiuntivi, confermando la solidità del ciclo di investimenti AI nonostante il titolo sia sceso nel post market per una reazione da "sell the news".



Il KOSPI sudcoreano sale trainato da SK Hynix e Samsung Electronics sulle attese di maggiore domanda di memoria HBM.



Positivo Hong Kong (+1,28%); sulla stessa tendenza, su di giri Seul (+3,86%).



Sulla parità Mumbai (-0,05%); poco sopra la parità Sydney (+0,27%).



La giornata del 22 luglio si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo +0,16%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile +0,2%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato +0,17%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,77%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,73%.

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