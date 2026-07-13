Alla deriva la Borsa di Tokyo
(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di Tokyo, che affonda con una discesa del 2,12%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul mercato di Shenzhen, che continua la giornata in forte calo del 3,44%.
Sulla parità Hong Kong (-0,1%); pessimo il mercato di Seul (-8,19%).
In rialzo Mumbai (+0,79%); senza direzione Sydney (-0,03%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,19%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile 0%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,05%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,77%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,73%.
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