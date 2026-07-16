In rosso le borse asiatiche, crolla Seul zavorrata da SK Hynix e Samsung

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di Tokyo , che affonda con una discesa del 2,97%; sulla stessa linea, profondo rosso per Shenzhen, in netto calo dell'1,53%.



Le borse asiatiche zavorrate dal crollo dell'indice sudcoreano, penalizzato da una forte svendita dei titoli dei semiconduttori, dalle rinnovate tensioni USA-Iran sullo Stretto di Hormuz e zavorrato dalle performance di SK Hynix e Samsung Electronics. La Bank of Korea ha comunque alzato i tassi di 25 pb al 2,75% per l'inflazione persistente.



In netto miglioramento Hong Kong (+2,15%); in forte calo Seul (-6,25%).



Leggermente positivo Mumbai (+0,43%); pressoché invariato Sydney (-0,01%).



Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un moderato -0,02%. Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 luglio si presenta piatta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un esiguo +0,02%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,7%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,74%.

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