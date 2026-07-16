In rosso le borse asiatiche, crolla Seul zavorrata da SK Hynix e Samsung
(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di Tokyo, che affonda con una discesa del 2,97%; sulla stessa linea, profondo rosso per Shenzhen, in netto calo dell'1,53%.
Le borse asiatiche zavorrate dal crollo dell'indice sudcoreano, penalizzato da una forte svendita dei titoli dei semiconduttori, dalle rinnovate tensioni USA-Iran sullo Stretto di Hormuz e zavorrato dalle performance di SK Hynix e Samsung Electronics. La Bank of Korea ha comunque alzato i tassi di 25 pb al 2,75% per l'inflazione persistente.
In netto miglioramento Hong Kong (+2,15%); in forte calo Seul (-6,25%).
Leggermente positivo Mumbai (+0,43%); pressoché invariato Sydney (-0,01%).
Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato -0,02%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 luglio si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo +0,02%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,7%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,74%.
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