Brillante il listino di Tokyo insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Segno più per il listino di Tokyo dopo la frenata dell'inflazione americana, salita meno di quanto temevano gli analisti. L'indice Nikkei 225 è in aumento dell'1,18%; sulla stessa linea, in forte aumento Shenzhen, che avanza del 2,68%. L'economia cinese è cresciuta a un ritmo annualizzato in rallentamento rispetto a quanto registrato nel primo trimestre dell’anno.



Buona la prestazione di Hong Kong (+1,2%); sulla stessa tendenza, su di giri Seul (+6,43%).



In moderato rialzo Mumbai (+0,68%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo Sydney (+0,29%).



La giornata del 14 luglio si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo +0,16%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato +0,19%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,68%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,73%.

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