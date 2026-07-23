Symphonia SGR, ingresso di Alberto Checchinato come gestore di fondi

(Teleborsa) - Symphonia SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Investis, ha annunciato l'ingresso di Alberto Checchinato nel ruolo di Gestore di Fondi.



Alberto Checchinato porta in Symphonia SGR oltre vent'anni di esperienza nell'equity research e nell'asset management, maturata in primarie istituzioni finanziarie internazionali. Prima del suo ingresso è stato Senior Buy-Side Equity Analyst presso Banor SIM, dove si è occupato della gestione di mandati istituzionali e dell'analisi di società europee e nordamericane. In precedenza, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Bestinver Securities, Citigroup , Crédit Agricole Cheuvreux, Deutsche Bank e Société Générale .



"Sono felice di entrare a far parte di Symphonia SGR in una fase di forte crescita e sviluppo della società e di aderire a un progetto ambizioso, caratterizzato da una visione chiara e da una forte attenzione alla qualità della gestione - ha commentato Checchinato - Metterò a disposizione la mia esperienza e le competenze maturate nel corso della mia carriera per contribuire allo sviluppo della piattaforma di investimento, lavorando insieme al team per creare valore in modo duraturo per i nostri clienti".



La società ha detto che la crescita del team di gestione fondi si sta traducendo in risultati: tra le strategie gestite dal team il Fondo Azionario Attivo long/short - che punta a generare rendimenti assoluti positivi in ogni fase di mercato, unendo una rigorosa selezione bottom-up dei titoli a un attento presidio del rischio - ha raggiunto una raccolta di oltre 100 milioni di euro e ha registrato una performance del 23,39% da inizio anno. Anche il risultato di Patrimonio Attivo, fondo multi-asset globale che combina esposizioni a obbligazionario governativo, credito e azionario, con una performance complessiva superiore al 38%.









(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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