Metriks AI, closing per l’acquisizione del 100% di Teuron

Operazione rafforza la piattaforma agentica B2B2X

(Teleborsa) - Metriks AI , AI Data Company proprietaria di Metriks Suite, piattaforma di Agentic AI che rende autonomi i processi decisionali e operativi di PMI e professionisti, ha fatto sapere di aver perfezionato venerdì il closing relativo all’acquisizione del 100% di Teuron.



La società acquisita è una software house con sede a Calenzano specializzata nell’implementazione e sviluppo di sistemi gestionali complessi.



L’operazione rafforza il modello B2B2X di Metriks, attraverso il quale la Società fornisce a corporate, partner e istituzioni infrastrutture di Data Intelligence e AI Agent (B2B); queste tecnologie vengono poi portate sul mercato e rese accessibili ai clienti finali: PMI, professionisti e imprese appartenenti a specifici settori verticali (2X). In questo modello, Teuron assume un ruolo strategico. La qualifica di partner ufficiale di Odoo, unita all’esperienza pluriennale del team nell’implementazione di sistemi gestionali, permetterà infatti a Metriks di integrare i propri AI Agent direttamente nel gestionale Odoo, attraverso soluzioni semplici ed economicamente accessibili.



Nel2025, Teuron ha registrato un Valore della Produzione pari a Euro 578 migliaia, un EBITDA di Euro 103 migliaia e una Posizione Finanziaria Netta cash positive per circa Euro 58 migliaia.



L’acquisizione del 100% di Teuron prevede un corrispettivo determinato sulla base dei ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31 dicembre 2026, al netto della posizione finanziaria netta alla data del closing. Alla data del closing, Metriks ha corrisposto ai venditori un prezzo provvisorio pari a Euro 518.000, interamente in denaro.



L’eventuale differenza positiva tra il prezzo definitivo e il prezzo provvisorio sarà corrisposta entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui il relativo importo sarà divenuto definitivamente vincolante tra le parti, per il 40% in denaro e per il residuo mediante assegnazione di azioni ordinarie Metriks AI. Il corrispettivo complessivo dovuto ai venditori non potrà in ogni caso eccedere Euro 1.600.000.



È inoltre prevista un’eventuale integrazione del corrispettivo legata alla crescita dei ricavi negli esercizi 2027 e 2028, calcolata in funzione dell’eventuale incremento dei ricavi rispetto alle basi di riferimento previste contrattualmente.



Le azioni Metriks eventualmente assegnate ai venditori in esecuzione dell’operazione saranno soggette a un vincolo di lock-up fino al 31 dicembre 2030.



L’operazione rappresenta la prima acquisizione di Metriks nel 2026 e la sesta dalla sua fondazione.





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