Demanio: gara per la riqualificazione del patrimonio pubblico

(Teleborsa) - La Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio ha pubblicato una procedura di gara per la sottoscrizione di Accordi Quadro triennali finalizzati all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura su tutto il territorio nazionale, per un importo complessivo a base di gara pari a 219 milioni di euro.



La procedura consentirà di affidare servizi di progettazione, mediante metodologia BIM e processi di gestione informativa digitale, rilievi e indagini, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. I servizi riguarderanno interventi di efficientamento energetico, miglioramento sismico, ristrutturazione, restauro, rifunzionalizzazione e nuova edificazione del patrimonio immobiliare pubblico.



La gara è suddivisa in quattro lotti: tre di carattere territoriale, dedicati agli interventi di importo fino a 5 milioni di euro, e un lotto nazionale per interventi di importo superiore.



Potranno essere selezionati complessivamente fino a 36 operatori economici, favorendo la partecipazione anche di liberi professionisti e micro, piccole e medie imprese.



Le progettazioni dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ed essere sviluppate con particolare attenzione all’efficienza energetica, alla resilienza climatica, alla circolarità delle risorse, alla riduzione degli impatti ambientali e alla sostenibilità nell’intero ciclo di vita degli interventi.



Gli Accordi Quadro rappresentano uno strumento strategico per rafforzare la capacità operativa dell’Agenzia, accelerare i tempi di affidamento e garantire continuità, qualità e uniformità nell’attuazione degli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico, anche nell’ambito delle attività svolte a supporto degli enti territoriali convenzionati. Lo strumento contribuirà, inoltre, all’attuazione dei programmi di rigenerazione urbana e di valorizzazione del patrimonio pubblico sviluppati in collaborazione con Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.



La procedura conferma il percorso di innovazione intrapreso dall’Agenzia del Demanio, orientato alla digitalizzazione dei processi, all’interoperabilità dei dati e all’utilizzo del BIM lungo l’intero ciclo di vita delle opere, nel rispetto dei CAM e degli obiettivi di sostenibilità ambientale.



Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica entro le ore 12:00 del 21 settembre 2026.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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