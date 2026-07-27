Eutelsat riceverà 504 milioni di dollari nell'ambito del piano USA per spettro radio

(Teleborsa) - Eutelsat , colosso francese delle comunicazioni satellitari, ha accolto con favore l'ordinanza della U.S. Federal Communications Commission (FCC) che stabilisce il quadro normativo per la transizione dello spettro Upper C-band negli Stati Uniti e crea le condizioni per una transizione ordinata dei servizi satellitari.



L'ordinanza della FCC fornisce il quadro per la riassegnazione di 160 MHz di spettro Upper C-band a supporto della continua espansione dei servizi wireless avanzati negli Stati Uniti, garantendo al contempo la continuità dei servizi satellitari critici. Il quadro definisce anche il processo per la transizione ordinata degli operatori satellitari esistenti nei prossimi anni.



In base alle disposizioni dell'ordinanza, Eutelsat riceverà pagamenti incentivanti per un importo di 504 milioni di dollari (443 milioni di euro) al lordo delle imposte, a condizione che la transizione venga completata entro le due scadenze stabilite e che si preveda entro il 2031. Eutelsat sarà inoltre interamente rimborsata per i costi sostenuti durante il processo di transizione.



"Accogliamo con favore l'ordinanza pubblicata dalla FCC, che rappresenta un'importante pietra miliare per i settori satellitari e delle telecomunicazioni statunitensi - ha commentato il CEO Jean-Francois Fallacher - Essa stabilisce un quadro chiaro che consente di rendere disponibile ulteriore spettro per i servizi wireless avanzati, salvaguardando al contempo la continuità delle operazioni satellitari".

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