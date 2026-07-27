First Point, tonica al debutto su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Debutto tonico per First Point
su Euronext Growth Milan
. Il solution provider italiano attivo nei settori delle telecomunicazioni (TLC) e dell'Information & Communication Technology (ICT) registra una performance a doppia cifra - con un progresso del 15% - nella seconda metà della prima seduta di negoziazione a Piazza Affari.
First Point sbarca
a Piazza Affari con una capitalizzazione
di 4,1 milioni di euro (escludendo le 800.000 azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver raccolto
1 milione di euro in aumento di capitale (di cui 881 mila euro in aumento di capitale e 120 mila euro derivanti dall'esercizio dell'opzione di over allotment in vendita concessa da Andrea Scarabelli e Daniele Montorsi).
Il prezzo di collocamento
è stato pari a 1 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1-1,5 euro per azione). Il flottante si attesta al 21,58% (24,52% in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe); in entrambi i casi il dato esclude le 800.000 azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni.
"È una grande soddisfazione
per noi essere qua. È un percorso iniziato circa a settembre dell'anno scorso: è stato molto impegnativo, ma abbiamo scelto degli advisor e dei consulenti che ci hanno accompagnato in tutto questo percorso.", ha detto Andrea Scarabelli
, Presidente e Amministratore Delegato di First Point, ai microfoni di Teleborsa in occasione oggi della cerimonia della campanella a Piazza Affari.
Per First Point è un "obiettivo importante il mercato della Borsa
perché ci permetterà di espanderci: deve essere un acceleratore di quelli che sono i nostri business
. First Point è una società che si occupa di telecomunicazione e informatica con servizi a valore aggiunto. Noi cerchiamo di avere un business che sia continuativo per i clienti; vogliamo essere dei loro partner e questo è quello che ci ha portato al successo fino ad oggi", ha aggiunto l'Ad.
Ciò è "motivo di grande soddisfazione perché la natura di First Point nasce dalle persone", ha proseguito il manager, che rivolge un sentito ringraziamento a "tutti i collaboratori di First Point, ai clienti che ci hanno accompagnato in tutti questi anni e anche ai fornitori, che noi consideriamo comunque sempre dei partner. È un lavoro che si fa collettivamente e questo ci permette di raggiungere i risultati".
Adesso, con la quotazione, "il nostro obiettivo sarà crescere nell’ambito della telecomunicazione e della cybersecurity
, che sono dei driver principali in questo momento, con un focus sull'intelligenza artificiale
e sui servizi
; e questo grazie anche al data center
che abbiamo realizzato l'anno scorso presso la nostra sede
" ha concluso Scarabelli.