Analisi Tecnica: indice MDAX del 27/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Modesto guadagno per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che avanza di poco a +0,44%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 31.818. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 32.250,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 32.683,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)