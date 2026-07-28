Chiusura mista per le Borse europee, Milano in rosso zavorrata da Saipem e Prysmian

La seduta odierna

(Teleborsa) - Chiusura mista per le Borse europee, che comunque non seguono i pesanti cali visti in Asia e che stanno influenzando anche l'andamento del Nasdaq. Stamattina il Kospi sudcoreano ha perso quasi l'11%, mentre il Nikkei è crollato del 4% a causa del calo dei titoli del settore dei chip, con gli investitori che hanno messo in discussione le valutazioni elevate tra i timori relativi al finanziamento delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale e l'intensificarsi della concorrenza da parte della Cina.



Tra domani e giovedì arriveranno i risultati di SK Hynix e Samsung Electronic, che da soli valgono la metà del Kospi coreano, e saranno un banco di prova importante. Proprio guardando alla concorrenza cinese, proprio ieri si è quotata sulla Borsa di Shanghai la CXMT (ChangXin Memory Technologies), dopo un'IPO circa 8,6 miliardi di dollari, la più grande in Asia nel 2026. Sempre sul fronte tecnologico, sono attesi anche i risultati di grandi aziende tecnologiche statunitensi come Apple , Amazon , Microsoft e Meta .



Sul fronte geopolitico, in Iran si riaprono gli spiragli per un accordo diplomatico, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di aver sospeso temporaneamente i raid militari per dare una chance alle negoziazioni, confermando che sono in corso colloqui approfonditi con Teheran.



Per quanto riguarda la politica monetaria, l'attenzione degli operatori va alla riunione della Fed che inizia oggi e si concluderà domani, da cui però non sono attesi cambiamenti ai tassi.



Leggera crescita dell' euro / dollaro USA , che sale a quota 1,14. Giornata negativa per l' oro , che continua la seduta a 4.042,2 dollari l'oncia, in calo dello 0,85%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 79,08 dollari per barile, in forte calo del 4,27%.



Sensibile peggioramento dello spread , che raggiunge quota +79 punti base, aumentando di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,90%.



Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente tonico Francoforte , che registra una plusvalenza dello 0,41%, denaro su Londra , che registra un rialzo dello 0,83%, e guadagno moderato per Parigi , che avanza dello 0,63%.



A Milano, si è mosso sotto la parità il FTSE MIB , che scende a 51.698 punti, con uno scarto percentuale dello 0,69%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share , che si ferma a 54.276 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,19%); in denaro il FTSE Italia Star (+0,81%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+5,28%), Campari (+3,38%), Amplifon (+3,00%) e Ferrari (+2,88%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Saipem , che ha chiuso a -8,86%. Tonfo di Prysmian , che mostra una caduta del 4,30%. Preda dei venditori Italgas , con un decremento del 3,11%. Si concentrano le vendite su STMicroelectronics , che soffre un calo del 3,05%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Piaggio (+5,54%), Banco Desio (+3,76%), Intercos (+3,63%) e Reply (+3,25%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Maire , che ha chiuso a -5,56%. Lettera su Technoprobe , che registra un importante calo del 4,16%. Vendite su WIIT , che registra un ribasso del 3,63%. Seduta negativa per Danieli , che mostra una perdita del 2,65%.

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